中國外交部：美國挑釁一次 就必定堅決鬥爭一次

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（中央社台北10日電）中國外交部發言人汪文斌今天針對裴洛西訪台聲稱，美方在掏空「一中原則」道路上越走越遠。對「侵犯中國主權，干涉中國內政的嚴重挑釁行徑，只要美方做一次，中方就必定堅決鬥爭一次」。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，有媒體提問，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天表示，她不理解為何其他美國國會議員訪台未產生影響，她訪台卻引發中方高度關注，美國不應允許中方孤立台灣，要求中方評論。汪文斌在回答時，作上述表示。

汪文斌聲稱，中國一貫反對美國議員「竄訪」台灣。裴洛西是美國第三號政治人物，中方4個多月前就已通過各種管道、各個層級反覆向美方表明，堅決反對她「竄台的嚴正立場」，但美方對中方的勸阻和警告「置若罔聞、一意孤行」。美方「挑釁滋事在前」，中方正當「反制在後，合理合法，必要適度」。

他又說，美方在「虛化掏空、歪曲一個中國原則」的道路上越走越遠，卻指責中方改變現狀。美方每年在中國周邊海域搞軍演達上百次，卻指責中方反應過度。中方對於這種「強盜邏輯」不會接受，國際社會也不會認可。

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汪文斌聲稱，對於美方「侵犯中國主權，干涉中國內政的嚴重挑釁行徑，只要美方做一次，中方就必定堅決鬥爭一次，絕不允許中國主權和領土完整受到肆意踐踏和破壞」。

他又說，如果美方真如其所說希望遵守國際法，維護各國主權和領土完整，就應「老老實實回到『一個中國原則』和『中美三個聯合公報』上來，不要輕舉妄動，不要一條道走到黑」，趁早打消「以台制華」的念頭，為中美關係穩定發展，為台海和平穩定多做正事、實事。（編輯：邱國強/李雅雯）1110810