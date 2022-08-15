香港保釣船啟豐二號數月前沉沒

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（中央社記者張謙香港15日電）曾前往釣魚台列嶼宣示主權的香港保釣船「啟豐二號」，數月前完全沉沒。

保釣行動委員會方面今天向中央社記者說，「啟豐二號」日久失修，期間一直停泊在筲箕灣避風港，船隻自去年中起滲水並逐漸下沉，數月前完全沉沒。

保釣委方面對此感到可惜及傷感。

保釣委於2006年購買了兩艘船隻，準備用於保釣運動，其後轉賣了一艘，只保留了「啟豐二號」。

「啟豐二號」船長約33公尺，保釣委購船後，每年都會嘗試駕船從香港出發，前往釣魚台宣示主權，但每次都遭到香港警方依法禁止出海。

不過，2012年8月15日，保釣委成員成功穿破警方防線，駕乘「啟豐二號」抵達釣魚台並登島，令香港保釣運動推向高潮。

當年保釣委是於8月12日派遣「啟豐二號」出發前往釣魚台，船上有14人，包括8名保釣人士、4名船員和2名記者。

而這次成功登島，是香港保釣人士自1996年以來的第2次。

香港保釣運動始於上世紀70年代，期間不斷出現大規模保釣集會。

1996年9月，保釣人士乘坐「保釣號」前往釣魚台宣示主權，但團長陳毓祥不幸於同月26日在釣魚台水域遇溺身亡。

1996年10月7日，香港和台灣保釣人士再次前往釣魚台，結果陳裕南和台灣的金介壽登上釣魚台。

中國方面近幾年不斷派遣船隻直接前往釣魚台宣示主權後，加上「啟豐二號」破舊不堪，香港保釣委已停止出海活動，而香港的保釣運動也趨於式微。（編輯：陳沛冰）1110815