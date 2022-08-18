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香港泛民初選案開審 黃之鋒等29人認罪

2022/8/18 14:27
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（中央社記者張謙香港18日電）香港泛民主派兩年前發起的初選案涉嫌觸犯港區國安法，案件今天在法院再次進行聆訊，據報導，47名被告中，有29人認罪，包括前眾志秘書長黃之鋒等。

官方香港電台報導，47名泛民人士被控涉嫌串謀顛覆國家政權，案件早上在西九龍裁判法院再次進行審訊。

據報導，案中29人認罪，已交由高等法院原訟庭判刑，他們包括香港大學法律系前副教授戴耀廷、前眾志秘書長黃之鋒、民主黨前主席胡志偉等。

另外18人不認罪，案件也交由高等法院原訟庭審訊，他們包括前立法會議員林卓廷、前記者何桂藍及吳政亨等。

港區國安法於2020年中實施後，港府嚴格執法，拘捕不少人物，包括搜查蘋果日報大樓並拘捕了壹傳媒集團創辦人黎智英等多人，指他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。

自此，黎智英一直被扣押，未能保釋。

去年一月，警方再次採取行動，拘捕了約50名參與初選案的泛民領軍人物，包括戴耀廷、胡志偉等。

前年7月11至12日，泛民一連兩天舉行立法會選舉的「35+」初選，由選民參與投票，目的是選出參加同年9月的立法會選舉（後因COVID-19疫情延後一年）泛民代表，並爭取立法會選舉過半數一席，以否決政府議案。

時任行政長官林鄭月娥曾警告，所謂初選的目的，是阻撓政府所有政策，這可能違反港區國安法中的顛覆政權罪。

港區國安法規定，任何人組織、策劃、實施或者參與實施以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬顛覆國家政權罪。

當局其後起訴被捕的47人，罪名是串謀顛覆國家政權。

今天審訊前，律政司司長林定國昨天根據國安法賦予的權力，向高等法院原訟庭發出證書，指示初選案毋須設陪審團，理由包括案件有涉外因素、保障陪審員及家人的人身安全，以及設陪審團「可能會妨礙司法公義妥為執行的實際風險」。

據報導，高等法院最快明年中才會審訊這起案件，預期各被告還會被扣押。（編輯：唐佩君）1110818

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