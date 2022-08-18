秦剛接受美媒聯訪四兩撥千金 遭質疑沒回答問題

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（中央社台北18日電）中國駐美大使秦剛16日在美國接受美國媒體聯合訪問。據中方釋出的實錄，媒體採訪焦點聚焦在台灣議題，但是秦剛的回應「四兩撥千金」，引起在場媒體說，「這似乎沒有真正回答有關問題」。

根據中國外交部網站17日消息，秦剛接受包括美聯社、彭博社、華盛頓郵報、華爾街日報、路透社、紐約客、POLITICO、AXIOS、防務一號等媒體訪問。

華盛頓郵報記者首先提問，詢問關於近期中國駐法大使盧沙野「再教育台灣人」一說，要求解釋「再教育」所指為何，採香港、新疆或西藏的方式。

秦剛回應，不能代盧沙野發言，也不知道盧是在什麼樣的語境與情況下做出表態。海峽兩岸都是中國人，兩岸同屬一個中國，「我們要強化中華民族的身分認同」。秦剛推估這是盧所欲表達意思。

接著，秦剛被問及諸如「看起來你們仍需要說服台灣民眾自願回歸中國。這方面工作進展如何？努力有進展嗎？會有效果嗎」、「為什麼台灣人壓倒性地表示他們不想回歸」、「你是否接受民調的結果，即目前台灣民眾壓倒性地不希望被大陸統一」、「是北京決定兩制，還是台灣決定」等直球問題。

秦剛的回應皆不脫中方此前就表述過的立場。他說，過去幾年大陸方面為兩岸關係和平發展做出大量努力、展現善意，現在有100萬名台灣同胞在大陸工作生活，「他們過得很幸福」。

秦剛指出，「我們爭取和平統一，我們有這樣的願望，因為和平統一最符合兩岸人民的利益」、「我們不承諾放棄非和平方式實現統一，這不是針對台灣同胞，而是為了遏制『台獨』分裂勢力，防止外部勢力干涉」。

秦剛替「一國兩制」背書。他說，實現統一以後，實行一國兩制，「這對台灣來說是最佳方案」。他形容，一國兩制是一個和平、民主、善意、共贏的方案。

秦剛表示，不知道有什麼具體關於統一台灣的時間表，但知道有實現和平統一的願望和前景，「我認為有些人對此過度緊張了，有很多猜測，都是毫無根據的」。

在有關美中台、香港、中國威脅等問題上，秦剛持續重申中方立場。秦剛說，中美關係的基礎是一個中國原則與美中三個聯合公報，不能只談美中戰略穩定而忽視雙邊關係的政治基礎。此外，他也抨擊美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。

在香港問題上，秦剛說，「香港的動盪是一場分裂和反分裂的鬥爭。一些反華勢力在外部勢力的支持下，在香港製造混亂，給中國製造麻煩。他們要『兩制』不要『一國』」，北京是在捍衛國家主權、安全與發展利益。

他也駁斥了中國威脅論。他表示，有指控說中國在美國從事間諜活動，這是「意識形態偏見」所驅動。

秦剛的回應令一名記者向他說，「您的回應同中方談話要點基本一致，似乎沒有真正回答有關問題」，這名記者認為，秦剛的回答是標準的外交辭令，好奇秦剛作為中國外交官，是否覺得有被賦予權力。

秦剛回答，他代表的是中國政府的立場和中國人民的意願，沒有散布謊言與假訊息，也沒有嚇唬人，他說的是事實與真相，也不是照本宣科。

他說，希望談話是有益的，在這困難的時候，也願意聽美國人民的心聲，「我相信今天已提供了足夠多的信息」。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110818