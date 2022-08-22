中國高溫未來數日有望退場 重慶周日降至36度

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（中央社台北22日電）中國正經歷1961年以來最強高溫熱浪，中國氣象網今天通報，隨著一股強勁冷空氣已進入中國北部，並逐漸東移南下，南方的高溫在未來數天逐漸退場，但重慶要等到28日才降至36度。

中國氣象局轄下中國天氣網今天通報，截至22日，中央氣象台已經連續11天發布最高級別的高溫紅色預警信號；重慶、四川多地發生森林大火；鄱陽湖、洞庭湖「縮水」約66%。

通報表示，21日一股強勁的冷空氣已經進入中國新疆北部，並給阿勒泰地區帶來降雪。隨著這股冷空氣東移南下，中國南方的高溫天氣將逐漸緩解。

中國天氣網並特別推出「全國高溫退場日歷」。中國天氣網氣象分析師石妍表示，省會級城市中，河南鄭州、安徽合肥23日將退出高溫行列，分別降至攝氏30度及33度。24日南京、上海也將緊隨其後退出高溫行列，氣溫分別降至31度及32度。

25日至27日，隨著副熱帶高壓東退南落，四川盆地西部、陜西、湖北及江南東部等地的高溫也有望明顯緩和或解除。省會級城市中，陜西西安和四川成都分別在25日和26日退出高溫行列，湖北武漢和浙江杭州也將在27日退出高溫行列。

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而在近期高溫最頑固的四川東部、重慶一帶，高溫退場的速度雖然較慢，但強度還是會有所減弱。重慶本周最高氣溫也會從攝氏43度降到28日的36度左右，但預計一直要到本月底，當地高溫才有望緩解。

不過，高溫退場之前還會上演「最後的瘋狂」，預計未來3天，四川盆地、江漢、江南等地仍會有持續性高溫，如重慶23日至25日預料仍高達43度。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110822