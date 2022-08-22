中國發布白皮書 指高度重視職業教育

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（中央社台北22日電）中國教育部日前發布「中國職業教育發展白皮書」，內容指「進入新時代，中國政府高度重視職業教育」。中共總書記習近平也表示，職業教育對促進就業創業、助力經濟社會發展具有重要意義。

新華社報導，世界職業技術教育發展大會19日在天津開幕，中國教育部20日發布「中國職業教育發展白皮書」，其中提到，進入新時代，中國政府高度重視職業教育，把職業教育擺在經濟社會發展和教育改革創新更加突出的位置。

根據白皮書，2012年以來，中國政府把職業教育作為與普通教育同等重要的教育類型，不斷加大政策供給，「中國職業教育實現由參照普通教育辦學向相對獨立的教育類型轉變，進入提質培優、增值賦能新階段。」

白皮書表示，中國把職業教育定位於國民教育體系和人力資源開發的重要組成部分。在對外開放方面，中國願意搭建合作與交流平台，與世界共享中國職業教育改革成果。

在白皮書發表的前一天，習近平向世界職業技術教育發展大會致賀信，顯示他對職業教育的重視。

他表示，職業教育與經濟社會發展緊密相連，對促進就業創業、助力經濟社會發展、增進人民福祉具有重要意義。中國積極推動職業教育高質量發展，支持中外職業教育交流合作。

中國近來加強展現對職業教育的重視、欲提升職業教育的地位。

去年10月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了「關於推動現代職業教育高品質發展的意見」，稱要推動職業教育高品質發展，目標是到2025年，職業教育吸引力和品質顯著提高；到2035年，職業教育整體水準進入世界前列，「技能型社會」基本建成。

今年5月1日，中國實施新修訂的「職業教育法」，這是該法1996年頒布以來首次大修。修法首次明確「職業教育」和「普通教育」有同等重要地位，也暢通中等職業教育學生進入高等教育的管道，盼能吸引更多學生接受職業教育。

除了強化職業教育發展，中國官方也加強打擊學科補習的風氣。去年7月下旬，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，這項被稱為「雙減」的措施限縮了學科補習的時間，抑制了資本流入補教業。（編輯：張淑伶）1110822