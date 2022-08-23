香港醫管局前高層呼籲港府盡快讓社會復常

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（中央社記者張謙香港23日電）對於香港政府仍然採取相對嚴格的防疫措施，如入境檢疫「3+4」等，主管公立醫院事務的前高層也覺得再沒有必要如此下去，呼籲港府積極考慮放寬相關措施，盡快讓社會復常。

綜合本地媒體報導，香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢昨天在其社交媒體發文，表示近日確診COVID-19（2019冠狀病毒病疾病）病例有所上升，是因為很多自我進行快篩呈陽性的市民，並無向當局呈報，以致當局無法跟進相關的密切接觸者。

他說，政府正以較寬鬆的態度處理疫情，令混合群體免疫效用逐步發揮，大大減低冬季疫情大爆發的風險。

他希望政府的防疫政策朝著復常方向，比如逐步取消圍封強檢、容許學校恢復全日面授課程、盡快放寬入境人士檢疫至「0+7」，即毋須酒店檢疫，只需要7天在家或酒店醫學監察，期間可以有限度外出。

梁栢賢指出，全球很多地方已全面取消入境檢疫限制，澳門最近也不需要入境者出示接種疫苗證明，港府也應積極考慮。

COVID-19疫情爆發近3年來，港府大部分時間緊隨北京當局的防疫政策，對入境者的防疫檢測十分嚴格，最近才把強制酒店檢疫期限由7天減至3天。

此外，香港與中國大陸之間仍未恢復全面通關，兩地民眾無法正常往來，每天有進出配額限制。

相對於香港和中國大陸，全球許多地方已經大幅放寬防疫措施，因此，一些港人諷刺香港及中國大陸為防疫「孤島」。

香港工商及金融界人士近期也不斷呼籲當局放寬對海外入境人士的檢疫規定，包括至少實施「0+7」檢疫制度。

有業界人士指出，港府實施近3年的嚴格防疫措施已導致一些海外公司及人員撤離，搬到新加坡等地，令香港的國際地位蒙受損害。

他們並表示，對海外投資者而言，「3+4」的入境防疫措施並沒有吸引力，除非政府取消酒店強制檢疫，否則，新的海外投資者不會來港。（編輯：陳沛冰）1110823