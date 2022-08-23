中國高溫乾旱農作物受災 威脅南方秋糧收成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北23日電）中國南方高溫乾旱恐影響秋糧。四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市農作物受災面積達1764萬畝（約117.6萬公頃），秋糧占全年糧食產量3/4，官方坦言收成面臨威脅。

中國新聞週刊23日報導，高溫旱象使長江水位呈現「汛期反枯」，鄱陽湖、洞庭湖水域面積大減。據中國應急管理部防汛抗旱司消息，截至16日下午3時，四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等長江流域6省市農作物受災面積達1764萬畝。

極端天氣恐影響秋糧收成，秋糧占中國全年糧食產量約3/4。據國家統計局數據資料，2021年全年糧食產量6.8億公噸，秋糧比重達74.5%。2021年四川、重慶、湖北、湖南、江西、安徽等6省市糧食產量合計1.68億公噸，占全國總產量24.6%。

水稻是中國最大口糧作物，約占秋糧產量4成，長江流域是水稻重要產區。目前南方稻區占中國水稻播種面積94%；其中長江流域水稻面積占中國65.7%。

農業農村部種植業管理司農情信息處長朱娟表示，南方中稻目前進入抽穗揚花期，正是產量形成關鍵期，這也是對溫度、水分最為敏感的時期。沒有灌溉條件的田地易受高溫影響，導致花粉活性下降，影響結實率，恐面臨嚴重減產或絕收風險。

布瑞克農業大數據集團研究總監林國發指出，近期乾旱高溫主要集中在長江中下游流域南岸至南嶺以北，多地區頻繁出現攝氏40度以上高溫，加上降雨少，江河水位下降，一定程度影響中晚稻生長。

國家減災委員會秘書長鄭國光認為，華北、東北等糧食主產區由於去年秋天雨水充沛，土壤濕度好，加上前段時間這些地區雨水較多，預計這些地區糧食有望豐產，保障今年糧食不會因為近期長江流域階段性乾旱出現大問題。

中共中央農辦主任、農業農村部長唐仁健21日主持召開部黨組會議。會議內容指出，高溫乾旱已成為影響南方秋糧豐收最大威脅，落實分區分類應對高溫乾旱措施，推動有灌溉條件區域調配水源；缺乏水源區域可透過機械、機井等送水。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

水利部副部長劉偉平表示，實施長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動，自16日中午12時起實施，調度上中游水庫群，加大出庫流量為下游補水，計劃補水14.8億立方公尺。

截至15日，中國高溫已持續64天，為1961年以來持續時間最長；降水也罕見地少，水利部數據顯示，長江流域降水量6月中旬始減少；6月下旬較同期少2成，7月少3成多，8月少6成多。（編輯：李雅雯/邱國強）1110823