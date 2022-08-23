中國高溫乾旱威脅農業 官方要求保障秋糧豐收

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（中央社台北23日電）中國南方高溫乾旱，對秋糧生產造成嚴重威脅。官方昨天發布緊急通知，要求有關地區毫不放鬆做好防災減災各項工作，全力以赴「打贏抗高溫熱害乾旱奪秋糧豐收保衛戰」。

中新網報導，中國農業農村部、水利部、應急管理部、中國氣象局4部門22日聯合印發「關於深入貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神，毫不放鬆抓好抗高溫熱害乾旱奪秋糧豐收的緊急通知」。

這份通知說，要千方百計廣闢抗旱水源，水利部門要加強對江、河、湖、庫等水源的科學調度管理，努力保障農業灌溉用水需求。氣象部門要指導各地適時開展人工增雨作業。

這份通知並列舉各種技術性作法，要求分區域、分條件落實抗高溫熱害乾旱措施，分作物、分環節落實穩產增產措施。

通知並要求，要充分發揮農業、水利、氣象等專業技術力量作用，組織基層幹部和農技人員到抗災減災一線，帶技術和物資「蹲點包片」，到鄉、到村、到戶強化針對性技術指導服務。

報導指出，7月下旬以來，南方地區出現高溫少雨天氣，旱情快速發展，疊加高溫熱害，給秋糧生產造成嚴重威脅，農業抗旱減災形勢異常嚴峻。（編輯：張淑伶/邱國強）1110823