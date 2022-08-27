香港疫情升溫 專家：收緊社交距離措施沒意義

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（中央社台北27日電）香港疫情升溫，政府預計單日確診很快過萬例，並指在別無選擇下可能收緊社交距離措施。但政府專家顧問袁國勇等專家認為，疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離措施無意義。

香港醫務衛生局長盧寵茂昨天在COVID-19疫情記者會表示，確診數字已維持3天高於7000例，病毒有效繁殖率回升至接近1.44，即1名感染者可傳染約1.4人，兩週後確診病例或變雙倍，預計很快單日確診過萬例，甚至繼續上升。

港府加強檢測措施，包括28日起8人以上宴會的出席者須出示24小時快篩或48小時內核酸檢測陰性證明。政府解釋，只要客人超過8人，不論分多少桌，有共同目的下一起在餐廳吃飯，也屬宴會。

盧寵茂呼籲市民減少聚餐及跨家庭聚會，避免疫情惡化，否則「在別無選擇下有可能收緊其他社交距離措施」。

不過，前香港醫院管理局行政總裁梁栢賢昨天在臉書指曾與袁國勇通電話，就近日疫情發展及應否收緊社交距離措施交換意見，並列出9點建議及評論供政府考慮。

兩名專家認為，「疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離措施是沒有意義」，建議應讓所有完成疫苗接種的市民過正常生活，除非感染後有症狀，尤其在住院時，否則不應進行檢測。

兩人認為應加強疫苗通行證要求，鼓勵市民接種疫苗，減少未接種者感染風險。不過，在進行了18個月的密集疫苗接種活動後，仍未接種疫苗的人不太可能嘗試接種疫苗，病例數目增加將在某種程度上刺激他們接種疫苗的想法。

兩人又表示，完全支持政府「3+4」入境檢疫要求，這有望很快變成「0+7」，因為輸入病例數量不會對香港疫情或公立醫院壓力構成重大風險，並指香港病例數目越高，「3+4」入境檢疫的意義就越小，「隨著本地病例數量增加，收緊邊境檢疫要求是不合邏輯的」。

他們表示，包括學童及其家庭成員在內未完成接種疫苗的市民，需每天進行快篩，以盡早找到受感染的高危長者及提供早期抗病毒治療。

兩人建議政府嘗試在冬季前為每名市民接種疫苗加強劑，以應對冬季疫情。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1110827