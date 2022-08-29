更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日
運動

影片／彭政閔穿兄弟23號黃衫開球 嗨翻紐約大都會台灣日

鈴木一朗進水手名人堂 全英語致詞感謝偶像小葛瑞菲鼓勵
運動

鈴木一朗進水手名人堂 全英語致詞感謝偶像小葛瑞菲鼓勵

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

旱情未解雨災又來 四川緊急轉移6萬人避難

2022/8/29 11:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國四川省高溫與用電短缺問題還未完全解決，緊接而來的大雨在多地釀成災情，據統計，這輪降雨已累計造成全省約3600人受災，逾6萬人提前轉移避難。

據澎湃新聞、央廣網報導，四川省氣象台27日下午4時發布暴雨藍色預警，當天晚間起，四川部分地方出現強降雨。

四川省水文中心表示，由於受到日前高溫與乾旱影響，省內主要河川水量嚴重偏少，本輪強降雨區域內的龍門山區、川西高原將出現「旱澇急轉」，容易導致山溪和河流洪水暴發，引發山洪地質災害。

中國中央氣象台資料顯示，暴雨藍色預警是指12小時內降雨量將達50毫米以上，或已達50毫米以上且可能持續降雨。

報導引述官方統計，截至目前，四川省廣元、巴中、達州、綿陽、成都等11城市受到大雨侵襲，當地已緊急轉移6萬1100人。其中，綿陽、廣元、阿壩等地已通報約3600多人受災，但目前尚外傳出地質災害。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據四川省氣象台，28日下午5時到今天上午7時30分，廣元東部及南部、成都東北部，巴中、南充2市北部，綿陽中南部局部出現大暴雨；樂山、德陽、雅安等3市全域，宜賓、自貢2市西部出現暴雨；資陽、內江、阿壩3市則有大雨。其中，廣元市蒼溪縣漓江鎮鹽海村，累積降雨達187.7毫米。

面對本輪大雨，四川省應急管理廳做出5項指示，分別為「加強監測預警，密切關注雨情、水情等發展變化趨勢」、「加強聯防聯控，強化區域協調聯動」、「加強督促指導，視情況派出工作組赴預警地區」、「加強巡查值守」與「加強預防管控，關閉或限制使用易受危害的場所」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110829

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族