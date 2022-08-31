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分析：中共20大報告及人事大致底定

2022/8/31 10:11（8/31 10:16 更新）
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（中央社記者張謙香港31日電）據分析，中共20大的政治報告應該已經定稿，人事方案也大致底定。

明報今天刊文指出，中共中央政治局例會昨天公布了20大的開會時間，先在10月9日召開19屆七中全會，一週後即10月16日，20大開幕。

文章表示，七中全會等於20大的預備會議，按往屆慣例，會期約4天，即12日結束，相隔3天再開20大。

而20大會期約為一週，即22日閉幕，翌日召開20屆一中全會，這意味著10月23日新的政治局常委就會面世。

文章認為，至此，20大的政治報告應該已經定稿，人事方案也大致底定。

文章並指出，從開會的時間以及會期安排看，20大的籌備工作比較順利。所以，近期因籌備20大而隱身的中共總書記習近平、中央書記處常務書記王滬寧等人，昨天重新露面，出席公務員表彰大會及接見受表彰者。

昨天參與接見的有習近平、王滬寧、總理李克強、常務副總理韓正和中組部長陳希，而習、李兩人未有出席表彰大會。

大會由陳希主持，韓正宣讀表彰決定，王滬寧作主旨演講。

出席大會的還有中辦主任丁薛祥、副總理胡春華、中宣部長黃坤明、國務院秘書長肖捷、中組部常務副部長姜信治和人力和社會保障部長周祖翼等人。（編輯：李雅雯）1110831

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