疫情影響 李家超廣東行改為網路行

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（中央社記者張謙香港31日電）香港行政長官李家超今天表示，受疫情影響，他近日訪問中國大陸廣東省並會晤相關官員的計畫，將改採網路進行。

李家超原先計畫前往廣東，參加香港科技大學廣州分校開學儀式及南沙民心港人子弟學校揭牌儀式，期間將會晤廣東省及廣州市、深圳市官員，討論放寬港人進入中國大陸的一些寬鬆防疫建議。

按照計畫，李家超原定今天下午先到深圳接受閉環管理，明天再到廣州參加相關儀式，下午回到深圳，與相關官員討論兩地通關等議題。

但李家超今早主動向媒體說，原定9月1日與廣東、廣州及深圳等官員的會面改為透過網路進行。此外，他也會以網路形式參與上述儀式。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，中國大陸方面基本上關閉了與香港大部分口岸，使兩地無法正常通關。

港人一直期待香港和中國大陸之間盡快恢復通關，這種期待和需要令港府面對很大壓力。

據報導，李家超先前計畫訪問廣東，是向廣東及深圳官員提出向港人實施「逆隔離」措施，即讓港人在港完成隔離後，以閉環式進入中國大陸。

有港府官員曾說，中國大陸方面對這個建議的反應非常正面，期望很快取得突破。但這次李家超未能成行，不知是否會影響「逆隔離」措施的推行。（編輯：邱國強）1110831