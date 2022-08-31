邱太三因「國內重要事務」延後訪美

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（中央社記者呂佳蓉台北31日電）陸委會主委邱太三原訂美東時間9月6日在美國華府於布魯金斯學會發表專題演講，不過今天陸委會表示，邱太三因「國內重要事務」，將延後訪美。

根據大陸委員會官網發布，陸委會表示，邱太三原訂美東時間9月6日應邀於布魯金斯學會（The Brookings Institution）專題演講活動將順延。

另9月7日陸委會委託財團法人兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦的國際研討會「如期舉行」。

陸委會26日宣布，為增進國際社會對當前台海情勢的瞭解，邱太三將於美東時間9月6日與7日赴美發表專題演講並出席研討會。

陸委會當時指出，邱太三在華府由布魯金斯學會舉辦的專題演講將以「守護台灣民主、確保台海和平」為題，說明近期情勢觀察及中華民國政府的兩岸政策。

據此前發布，陸委會以台美智庫合作方式舉辦研討會，迄今已邁入第13年，透過學術交流促進各界對中國大陸內外部情勢與兩岸關係發展的瞭解，有助傳達我方政策立場，爭取國際支持。

邱太三原本此次訪美將規劃依例「拜會美方官員」、相關智庫等，就兩岸關係交換意見。（編輯：楊昇儒）1110831