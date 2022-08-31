填補以往研究不足 學者將統戰細分三種類型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北31日電）統戰是中共革命的三大法寶之一，國立中央警察大學公共安全學系副教授游智偉整理1000多個例子，將中共的統戰分為三個類型，填補以往統戰研究的不足。

游智偉今天在國立政治大學國關中心與政大東亞所舉辦的「以史知今：中共歷史經驗與習近平時期執政」國際研討會上，分享研究中共統戰的結果。

游智偉將統戰分為守勢發展型、攻勢寄生型，與攻勢侵略型三個類型。

當中，守勢發展型上，游智偉指出，其表現方式有建立人際網路、建立據點或基地，與加入敵對網路。

比如1979年後，中共統戰工作會藉由經貿與血緣關係進行，像是透過民間人士成立新公司。值得注意的是，多數公司的負責人均有親屬居住台灣，或是居住海外的台灣僑領赴陸投資，這些公司分布在中國大陸東南省分，部分公司則肩負情報蒐集任務。

攻勢寄生型方面，游智偉說，其性質包含策反敵對成員、散佈假消息、操弄訊息、製造社會混亂，與製造衝突事件。

游智偉指出，雖然製造社會混亂與製造衝突事件與傳統認知的統戰不同，但類似案例記載於中共南方局的史料中。例如，昆明121事件，時任中共領導人毛澤東要求全黨抨擊與援助青年學生外，同時也透過地下黨組織推動罷課與街頭抗爭。

最後是攻勢侵略型，則是上述兩種類型的混合。他指出，從數量來看，中共最傾向使用建立人際網路與操弄訊息；其次為建立據點與基地；製造衝突事件則最少。

至於上述的統戰類型何時會轉換，他表示，當中共領導人認為未來可能取得勝利時，中共統戰行動的實踐會偏向攻勢，也會更偏離傳統認知的統戰。

此外，是否具備地理、情感與商業上的連結也需考量，游智偉分析，若不具備連結關係，則中共的統戰行動更傾向於守勢。

中共7月29日至30日召開「中央統戰工作會議」。根據新華社報導，中共總書記習近平當時表示，2022年是共產黨提出統一戰線100年。現在統一戰線面臨的時和勢、肩負的使命和任務「發生了某些重大變化」。（編輯：周慧盈）1110831