台灣實彈驅離無人機 中國外交部：渲染緊張

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（中央社台北31日電）中共近期頻以民用無人機侵擾金馬防區，中國外交部發言人趙立堅日前聲稱「這不是什麼值得大驚小怪的事」，在台灣以實彈射擊驅離後，他今天稱「台灣當局渲染緊張氣氛，沒有任何意義」。

據澎湃新聞報導，中國外交部31日下午舉行的例行記者會上，有外媒記者提問，台灣的官員指，「對於進入台12海里海空域的艦船和飛行器，台灣方面可以毫無例外地進行反制措施」。中國方面對此有何評論？

趙立堅回應說：「台灣當局渲染緊張氣氛，沒有任何意義。」

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而在29日的中國外交部例行記者會，對於中國民用無人機飛到金門拍照一事，趙立堅當時宣稱，「中國的無人機在中國的領土上飛一飛，這不是什麼值得大驚小怪的事」。

總統蔡英文30日下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機。金門防衛指揮部30日晚間表示，1架次無人機下午5時59分進入二膽地區禁限制水域上空，守軍進行實彈防衛射擊，無人機於晚上6時往廈門飛離。此事引發各界關注。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1110831