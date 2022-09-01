恆大財務問題難解 延後發布半年報

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（中央社台北1日電）正在研議債務重組計畫的中國地產開發商恆大宣布，因受經營情況變化影響，子公司恆大地產無法如期發布今年的半年報。同一時間，原定8月31日舉行的首次清算申請聆訊，延後至9月5日。

恆大自去年爆發財務危機以來，不斷地出售不動產、股份等資產變現，更因為境外債權人對於企業資金情形有疑慮，造成重組計畫的發布日期從7月底延後至今年底前。如今又傳出無法發布半年報的情形，引發市場與債權人憂心。

據恆大在深圳證交所發布公告指出，由於恆大地產的經營情況發生重大變化，使審計單位增加了大量額外的審計程序，目前尚未完成2021年度的審計以及2022半年度財務報告。

公告稱，鑑於目前情況，無法於8月31日前完成2022半年度財務報告披露。將在切實可行情況下，盡快發布這兩份報告。

財報難產的同時，恆大正著手處理境外債權人掀起的法律戰。

今年6月24日，債權人「Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited」向香港高等法院提出清算申請，涉及金額為港幣8.625億元（約新台幣32.6億元）。

據路透社報導，原本法院預計於8月31日進行首次清算申請聆訊，然而由於恆大提出反對意見，因此目前已將時間推遲至9月5日。

在此之前，路透社相關報導曾引述知情人士表示，大多數債權人反對清算申請，恆大目前並未考慮和Top Shine Global達成庭外和解。因為若清算申請成功，可能會損及境外債權人的利益與海外資產的價值，進而影響恆大的債務重組計畫。

恆大集團於7月底發布公告，重組計畫時程跳票，由今年7月底延後至今年底前。

根據英國金融時報報導，恆大的境外債權人最近提交了一份規模達200億美元（約新台幣6096億元）、不具強制力的重組方案，以供恆大「參考」。其中包含要求恆大集團創辦人、董事局主席許家印購入恆大發行的新股，並用私人財產償還部份境外債務。（編輯：吳柏緯/李雅雯）1110901