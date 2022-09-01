陸委會：邱太三後續確認赴美行程 會再宣布

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（中央社記者呂佳蓉台北1日電）陸委會主委邱太三9月初原訂訪美，但昨天以「國內重要事務」為由延後安排。陸委會在今天舉行的記者會上對此並未多做說明，表示後續有確認赴美行程，會再對外宣布。

大陸委員會昨天宣布，邱太三原訂美東時間9月6日應邀於布魯金斯學會（The Brookings Institution）專題演講活動將順延；另9月7日陸委會委託財團法人兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦的國際研討會「如期舉行」。

邱太三原本訪美行程將依規劃依例拜會美方官員、相關智庫等，就兩岸關係交換意見。昨天陸委會宣布，因「國內重要事務」延後訪美安排，陸委會發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，公務的處理與行程安排都要尊重主委的安排，「我們沒有進一步的訊息可以說明」。

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邱太三原本將出席遠景基金會與CNAS舉辦的研討會上做開幕致詞，是否會因此轉以視訊方式出席並發表致詞？邱垂正則回應，目前沒有聽到細部的安排。

被問及未來訪美時機與延後訪美是否與近期局勢有關，邱垂正說，這是13年例行性活動，台灣與美國相關智庫合作非常順利，不過因公務行程考慮需加以順延。如果時間得宜重新安排，後續赴美行程會再對外報告。（編輯：邱國強）1110901