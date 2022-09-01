中共黨政軍聯合發布意見 加強全民國防教育

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（中央社台北1日電）中共黨政軍日前聯合印發「加強和改進新時代全民國防教育工作」的意見，要求著力增強全民「崇軍尚武的思想觀念、強國強軍的責任擔當」，使建設國防成為「全社會的思想共識和自覺行動」。

這項意見還要求著力加強青少年國防教育，將國防教育要求「有機融入課程教材」，將國防教育融入普通高等學校和中等學校考試內容，並納入學校績效考評體系。

央視新聞報導，這項由中共中央、中國國務院、中央軍委聯合印發的「關於加強和改進新時代全民國防教育工作的意見」說，「全民國防教育」是建設鞏固國防和強大人民軍隊的基礎性工程，是中共的宣傳思想工作的重要組成部分，是「弘揚愛國主義精神、增強全民國防意識的有效途徑，意義重大，影響深遠」。

意見明確提到，加強和改進新時代全民國防教育工作，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，堅持和加強中共對全民國防教育工作的領導，「增強四個意識、堅定四個自信、做到兩個維護」，貫徹總體國家安全觀，培育和踐行社會主義核心價值觀。

這項意見強調，要著力增強全民「愛黨、愛國、愛社會主義的深厚感情、居安思危的憂患意識、崇軍尚武的思想觀念、強國強軍的責任擔當」，使「關心國防、熱愛國防、建設國防、保衛國防」成為全社會的思想共識和自覺行動。

意見指出，要落實習近平「關於加強全民國防教育的重要指示」精神，將「習近平強軍思想」融入全民國防教育各領域、全過程。加強國防理論、國防知識、國防歷史、國防法規、國防科技、國防形勢與任務、國防技能學習教育，培育國防文化，提高廣大幹部群眾的國防意識和國防素養。

同時持續強化領導幹部國防教育，分級組織對省部級、廳局級、縣處級領導幹部進行國防教育專題培訓，有序開展企事業單位、大中小學校、各類媒體等負責人的國防教育專題培訓。

意見提出，要推動各省區市建設一批國防特色鮮明、功能設施配套的「全民國防教育基地」。廣泛開展群眾性國防教育活動，組織舉辦「愛我國防」全國大學生演講和大中小學國防知識普及活動，開展國防主題電影展映、國防競技比武、國防體育運動賽事等群眾性國防教育活動，吸引社會各界廣泛參與。

同時還要加強輿論宣傳引導，把全民國防教育融入「重大主題宣傳、形勢政策宣傳、成就宣傳、典型宣傳」，提高全民國防教育宣傳的吸引力和感染力。加強全民國防教育信息化建設，建設「全民國防教育新媒體網路體系」。

意見最後並要求建立考評體系，把加強和改進全民國防教育作為「全黨、全軍、全社會的共同責任」，納入地方黨委和政府、軍隊各部門職責任務，形成黨委領導、軍地密切配合、社會各界支持、全民共同參與的工作局面。（編輯：邱國強/張淑伶）1110901