北京中小學教師實行輪換制度 盼促進教育公平

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（中央社台北1日電）為了促進教育平等，北京市各區本學期中小學都將實施區域內校長及教師輪換制度。不過，這是否能有效促進優質教育資源流動，甚至讓學區房價格不要飆升，效果仍有待觀察。

澎湃新聞報導，今年9月秋季開學後，北京全市所有區公辦學校都將展開義務教育階段教師交流輪崗，這項改革是響應國家「雙減」（指減輕學生校內與校外的學習壓力）政策的重要舉措。

凡是距離退休時間超過5年，並且在同一所學校連續工作6年以上的正、副校長和教師，原則上都應進行交流輪崗。

許多家長爭相把孩子送進特定學校甚至特定班級，往往就是看中某位老師是優秀教師或某所學校具有更好的學習資源和風氣。教師輪換制度一定程度上想改變家長的思維，但也可能造成教師和校長「心不甘情不願」地調動。

在8月25日的央視節目「新聞1+1」上，中共北京市委教育工委副書記、北京市教委新聞發言人李奕說，這次提出的是在區域內輪調，就是兼顧老師的生活空間以及崗位流動的發展需求。他不諱言，透過對老師的績效考核和榮譽認定來引導輪崗政策實施。

他還說，家長對教育「供給側結構改革」的認識，肯定會影響對學校的選擇，對學區房的認定等，他相信教師輪崗的作法對學區方過熱的問題有化解作用。

上海金融與法律研究院今天刊登研究員聶日明的文章，提出北京市教師輪崗制度可能產生的問題。

他說，如果輪崗不是自願的，過多的資源分配權力掌握在教育主管部門手中，那麼校長被調到某些小學更可能是一種「懲罰」而非正常的輪換，校長教師為了能輪換到好學校還可能行賄。

此外，文章說，輪崗制度還會增加教師職業生涯的不確定性。

文章說，北京各區之間的教育資源差距顯著，在區內，不同的大學區和教育集團的差距也是顯著的。學區和集團內的校際教師交流輪崗，一定可以促進學區和集團內的教育資源的均衡，但對於北京整體的教育不平等的降低，貢獻恐怕不大。（編輯：張淑伶/邱國強）1110901