中國季刊主編：中共憂權威受挑戰收窄學術自由

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（中央去台北2日電）國際知名學術研究刊物「中國季刊」主編普林格爾（Tim Pringle）接受BBC訪問時表示，近年中國學術自由受限，影響有關中國領域研究，主要因中國共產黨一直注重其權威，要確保不受挑戰。

「中國季刊」在1960年創辦，由倫敦大學亞非學院主辦，劍橋大學出版社出版，內容涵蓋近代中國和台灣，是研究中國領域聲望最高的期刊之一。

普林格爾向英國廣播公司（BBC）表示，過去60年，中國研究領域出現變化，包括從1990年代中後期開始，從事中國研究的群體逐步從觀察者變成參與者，但參與程度正倒退。

他指出，因為過去數年中國政府加大限制學術研究，尤其是社會科學相關學科中，可公開談論的話題、研究主題，及在研究中自由提出的質疑也被管控。而中國公民社會空間縮小，對相關領域研究的限制越來越多。

普林格爾表示，學術自由是中國研究領域未來面對的最大挑戰，如在中國國內研究機構要確保有關中共的政治傳統、中國歷史和社會穩定的研究，不會對官方敘述構成挑戰；但在中國以外，研究機構要確保中國的威權主義不會蔓延到自己的國家和機構。

在實地考察方面，如研究人權和勞工運動時，到運動現場並與參與者、工人領袖、維權者和律師交流變得越來越困難和敏感，甚至幾乎不能直接與他們接觸。中國及非中國學者在疫情之前，還是會到中國各地做研究，但現在學者進入研究現場也變得更加困難。

普林格爾說，「中國季刊」其中一篇文章講述非中國學者與中國「國保」（國內安全保衛）人員之間的交流，及被請去「喝茶」（約談）的情況，顯示「喝茶」並不是想像中普遍，但仍舊是個問題，會阻礙研究進程，也是目前學者做研究必須考慮的事。

普林格爾說，「以前的問題是，海外學者怎樣為自己的研究找到合適的守門人，也就是中國國內的合作平台，可能是一間大學，一個公民社會組織，也可能是一個同行學者。現在的問題是，如何能夠打開大門，找到安全的研究環境—因為，門被守護得更牢固了。」

他表示，發生這樣的變化是因中國的領導階層，不只中共總書記習近平，已經被中共自身利益所主導。

他解釋，中國共產黨一直致力制定標準化、不受質疑的歷史論述，也一直非常注重黨的權威，確保它不會面臨挑戰，特別是來自內部和民間社會的挑戰。當局已經開始限制公民社會，包括推行「慈善法」和「境外非政府組織境內活動管理法」。

他又指，中共一直擔心社會穩定，近年尤其感到社會穩定受到威脅。從外部看，中國領導層對中東的「阿拉伯之春」運動，及以往東歐和前蘇聯的「顏色革命」感到擔憂。在內部，他們看到越來越多抗議、罷工及各種社會運動，因此轉向採取更嚴格的統治方式。

不過，普林格爾表示，學術自由受限制也來自市場。中國也為了確保大學在全球競爭中取得好成績，某些形式的學術研究獲優先考慮，最受限制是與社會和政治運動有關的學術研究，包括勞工權利、性別平等和人權等。

2017年，中國國家廣電總局要求「中國季刊」將敏感議題的論文從中國網站上移除，否則封鎖網站。劍橋大學出版社決定先行移除敏感議題文章。

普林格爾表示，當時「中國季刊」主導學術界發起了全球性回應，成功推翻出版社的決定。

他指，這起事件後，在中國國內訂閱季刊的大學大幅下降，季刊在中國的下載量沒有減少，來自中國的學者向季刊的投稿量，由2021年約38%上升至今年首7個月約48%。季刊在中國國內的影響力似乎沒有減少。

普林格爾表示，最近10年中國研究領域最熱門的主題仍是有關「中國崛起」、「一帶一路」等。學者對邊疆地區重新重視起來，包括新疆、西藏，近幾年尤其關注香港。

他認為，未來數年學者會更加關注香港的高等教育。香港學界擔憂國安法會影響研究，及香港政府在大學管理的影響力不斷增加，影響機構自主。

他指出，台灣方面，「一個中國」的議目仍然非常重要，「中國季刊」即將出版7篇相關文章。民眾投票行為、兩岸關係、政治腐敗問題也是學者研究議目。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110902