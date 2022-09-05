西北工業大學遭網路攻擊 中國指控源頭是美國

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（中央社台北5日電）中國國家計算機病毒應急處理中心等發布關於西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告，指控網攻源頭是美國國家安全局，使用逾40種不同的網路武器，對西北工業大學竊密。

據央視報導，今天國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別發布了關於西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告。指控網路攻擊源頭是美國國家安全局（NSA）。

今年4月，西安市公安機關接到報警，西北工業大學的訊息系統發現遭受網路攻擊的痕跡。

中方指控NSA下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）使用逾40種不同的專屬網路攻擊武器，持續對西北工業大學展開攻擊竊密，竊取學校關鍵網路設備配置、網管數據、運維數據等核心技術數據。

調查報告指NSA利用大量網路攻擊武器，針對中國各行業龍頭企業、政府、大學、醫療、科研等機構長期進行秘密駭客攻擊活動外，還利用其控制的網路攻擊武器平台和網路設備，長期對中國的手機用戶進行無差別的語音監聽，且非法竊取手機用戶的簡訊內容，並對其進行無線定位。

報告稱美方除了41種網路武器外，另伺服器遍布在日本、韓國、瑞典、波蘭、烏克蘭等17個國家，其中70%位於中國周邊國家，如日本、韓國等。且NSA還購買了埃及、荷蘭和哥倫比亞等地的IP，並租用一批伺服器。

國家計算機病毒應急處理中心說，美方購買境外IP及租用伺服器，對不知情的對象實施網路攻擊，產生借刀殺人的效果。

技術團隊指出，網路攻擊活動開始前，NSA在美國多家大型知名網路企業配合下，將掌握的中國大量通訊網路設備的管理權限，提供給美國情報機構，為持續侵入中國國內的重要訊息網路大開方便之門。

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報告點名美方行為對中國的國防、關鍵基礎設施、金融、社會、生產安全等以及公民個人訊息造成嚴重危害，值得深思與警惕。

西安市公安局碑林分局副局長靳琪認為，西北工業大學是中國航空、航天、航海工程教育和科學研究領域的重點大學，擁有大量國家頂級科研團隊和高端人才，承擔國家多個重點科研項目，所以成為此次網路攻擊的針對性目標。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110905