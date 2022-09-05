更多編輯台推薦新聞：
台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅
運動

台灣競技啦啦隊揚威國際 曼谷奪3金1銀1銅

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看
產經

韓國連5月逆差金絲雀警鐘響 台灣守住順差關鍵一次看

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次
運動

周思齊滿貫砲中職第2老 兄弟團隊完全全壘打史上第3次

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》本土增2萬3931例 中重症101例、31死
首頁 / 兩岸

西北工業大學遭網路攻擊 中國指控源頭是美國

2022/9/5 13:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北5日電）中國國家計算機病毒應急處理中心等發布關於西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告，指控網攻源頭是美國國家安全局，使用逾40種不同的網路武器，對西北工業大學竊密。

據央視報導，今天國家計算機病毒應急處理中心和360公司分別發布了關於西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告。指控網路攻擊源頭是美國國家安全局（NSA）。

今年4月，西安市公安機關接到報警，西北工業大學的訊息系統發現遭受網路攻擊的痕跡。

中方指控NSA下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）使用逾40種不同的專屬網路攻擊武器，持續對西北工業大學展開攻擊竊密，竊取學校關鍵網路設備配置、網管數據、運維數據等核心技術數據。

調查報告指NSA利用大量網路攻擊武器，針對中國各行業龍頭企業、政府、大學、醫療、科研等機構長期進行秘密駭客攻擊活動外，還利用其控制的網路攻擊武器平台和網路設備，長期對中國的手機用戶進行無差別的語音監聽，且非法竊取手機用戶的簡訊內容，並對其進行無線定位。

報告稱美方除了41種網路武器外，另伺服器遍布在日本、韓國、瑞典、波蘭、烏克蘭等17個國家，其中70%位於中國周邊國家，如日本、韓國等。且NSA還購買了埃及、荷蘭和哥倫比亞等地的IP，並租用一批伺服器。

國家計算機病毒應急處理中心說，美方購買境外IP及租用伺服器，對不知情的對象實施網路攻擊，產生借刀殺人的效果。

技術團隊指出，網路攻擊活動開始前，NSA在美國多家大型知名網路企業配合下，將掌握的中國大量通訊網路設備的管理權限，提供給美國情報機構，為持續侵入中國國內的重要訊息網路大開方便之門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

報告點名美方行為對中國的國防、關鍵基礎設施、金融、社會、生產安全等以及公民個人訊息造成嚴重危害，值得深思與警惕。

西安市公安局碑林分局副局長靳琪認為，西北工業大學是中國航空、航天、航海工程教育和科學研究領域的重點大學，擁有大量國家頂級科研團隊和高端人才，承擔國家多個重點科研項目，所以成為此次網路攻擊的針對性目標。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1110905

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族