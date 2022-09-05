中秋將至 台商大本營江蘇昆山燈會7日登場

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（中央社記者吳柏緯台北5日電）中秋將至，台商大本營江蘇昆山將舉辦中秋燈會等3場活動。台商表示，燈會是當地一年一度的大事，也是交流與聯絡感情的場合。在疫情之下，這個活動持續舉辦令人格外珍惜。

昆山的中秋燈會將於7日登場，昆山當地的台商接受中央社採訪時提到，燈會是一年一度的大事，也是交流與聯絡感情的場合。除了上述的活動外，在燈會期間還有各式慶祝活動，例如今年會舉行昆山媽祖盃兩岸青年花燈設計比賽的頒獎，以及作品點燈儀式。

這名台商表示，過去3年間，中國許多地方受到疫情影影響，這類大型的中秋燈會都因為防控要求而無法舉行。在疫情之下，昆山的這項活動仍能持續舉辦，令人格外珍惜。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，昆山市將舉辦2022兩岸工業互聯網融合發展研討會、第十屆海峽兩岸（昆台）文化交流月啓動暨昆山慧聚廣場「寶島又一村」文旅商業街開街、及2022海峽兩岸（昆山）中秋燈會亮燈等3場兩岸交流合作活動。

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朱鳳蓮說，今年的中秋燈會以「花開並蒂燈映兩岸」為主題，分別於9月7日和8日晚間在昆山的慧聚廣場、旅遊度假區亮燈，活動將持續至10月7日。燈會融合江南風韻和台灣風俗特色，同時舉辦13項兩岸文化交流、燈會嘉年華、主題宣傳以及文旅消費等活動。

她說2022年擬舉辦59項深化昆台經濟、社會、文化交流合作系列活動，涉及經濟、科技、教育、醫療、文化等多個領域，為促進昆台兩地交流、深化務實合作發揮積極作用。（編輯：唐佩君）1110905