人民銀行：引導存款利率下降效果傳導到貸款端

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（中央社台北5日電）中國國務院新聞辦公室今天下午舉行政策吹風會，人民銀行副行長劉國強說，將發揮貸款市場報價利率指導性作用和存款利率市場化調整機制，引導金融機構將存款利率下降效果傳導到貸款端。

劉國強表示，人民銀行按照黨中央、國務院決策部署，落實好穩經濟一攬子政策和接續政策，鞏固經濟恢復發展基礎，增強發展動力，努力爭取最好結果。

他提到，首先是增強信貸總量增長的穩定性。在向政策性開發性銀行新增人民幣8000億元（約新台幣3.52兆元）信貸額度、新設3000億元政策性開發性金融工具額度的基礎上，追加3000億元以上金融工具額度，可以根據實際需要擴大規模。

加大對基礎設施建設和重大項目的支持力度，將老舊小區改造、省級高速公路等納入支持領域。引導金融機構擴大中長期貸款，鼓勵金融機構發行三農、小微企業專項金融債券，拓寬可貸資金來源。

他指出，第二則是推動降低企業融資成本。1月、8月公開市場操作和中期借貸便利（MLF）中標利率兩次累計下降20個基點，MLF帶動1年期貸款市場報價利率（LPR）下降0.15個百分點，5年期以上貸款市場報價利率下降0.35個百分點。

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「下一步，要進一步發揮貸款市場報價利率指導性作用和存款利率市場化調整機制的作用，引導金融機構將存款利率下降效果傳導到貸款端，降低企業融資和個人信貸的成本」，他強調。

第三項則是突出重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業的支持。劉國強說，還要保障房地產合理融資需求，合理支持剛性和改善性住房需求。依法合規加大對平台經濟重點領域的金融支持，促進平台經濟健康持續發展。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110905