人行降外匯存準率穩匯率 分析：難阻人民幣破7

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（中央社台北6日電）中國人民銀行（央行）昨天年內第二次下調外匯存款準備金率，繼續釋放維穩匯率信號，但分析認為，人民幣貶值趨勢短期難改，今年底前破7的機率不低。

綜合香港經濟日報等媒體報導，荷商安智銀行（ING Bank）認為，人行調降外匯存款準備金率不會改變人民幣走弱的趨勢，因為本輪人民幣疲軟主要來自強勢美元和美國聯準會（Fed）即將進一步升息的預期，而且此前外匯存準率下調也未產生長期影響，預計第三季末美元兌人民幣匯率將達7.05。

華泰證券宏觀團隊認為，近期美元處於「衝頂」過程，人民幣處於貶值通道，下調外匯存款準備金率可能邊際緩解人民幣貶值壓力，但難以改變趨勢。短期美元流動性可能進一步收緊，人民幣順勢破7的機率不低。

野村證券最新報告則認為，中國人行雖進行了干預，由於中國自身的經濟困境及歐洲衰退風險上升，人民幣兌美元可能還有更大貶值空間，預計今年底人民幣匯率可能貶至7.2；同時人行年底前可能將外匯存準率再下調1%。

野村報告並指出，中國人行近期的政策行動表明關注人民幣兌美元雙邊匯率，一方面正值中共領導層換屆和中美緊張局勢升級之際，當局更關注雙邊匯率，因為這在某種程度上反映了兩國經濟和政治實力對比。

此外，人民幣兌美元大幅貶值可能打擊市場情緒，加速資本外流。由於7元關口被視為重要心理點位，當匯率接近該點位時，中國監管層似乎特別警惕。

人行昨天宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，15日起下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行的8%下調至6%，預計釋出約190億美元。

今年5月15日起，人行將金融機構外匯存款準備金率從9%下調至8%。

官方今天開出的人民幣中間價報6.9096，較前一日的6.8998跌98點，但仍明顯強於市場預期。

人民銀行副行長劉國強昨天說，中國經濟長期向好趨勢未變，匯率制度改革不斷深化，能更好地發揮調節宏觀經濟和國際收支穩定的功能，人民幣「不會出事，也不允許出事」。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1110906