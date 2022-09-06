美宣布11億美元軍售 共軍稱持續練兵備戰

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（中央社台北6日電）美國國務院日前同意價值11億美元的3批對台軍售案，中國國防部發言人譚克非今天說，要求美方立即撤銷對台軍售計畫，立即停止美台軍事聯繫，並稱解放軍持續練兵備戰。

中國國防部網站晚間發布譚克非就美對台軍售答記者問。

他說，美方向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美3個聯合公報規定，「粗暴干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，推高台海緊張局勢」，中方表示堅決反對。

他並表示，美方在對台軍售問題上「言行不一、毫無誠信」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方要求美方立即撤銷對台軍售計畫，立即停止美台軍事聯繫。

他宣稱，「任何人任何勢力都無法阻擋祖國完全統一的歷史大勢」。「民意不可違，玩火必自焚。中國人民解放軍持續練兵備戰，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。」

中國外交部發言人毛寧昨天在例行記者會上也回應美國對台軍售問題。

根據中國外交部官網，她表示，中方對此堅決反對，予以強烈譴責，並將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。

毛寧說，一段時間以來，美方「不斷歪曲、虛化、掏空一個中國原則」，支持和縱容「台獨」分裂勢力，「對台海局勢不斷趨於緊張負有不可推卸的責任」。中方敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫。

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美國國防安全合作署（DSCA）2日宣布，美國國務院已同意3批對台軍售案，包括價值3.55億美元（約新台幣108億元）的60枚AGM-84L魚叉二型反艦巡弋飛彈（Harpoon Block II）、價值8560萬美元的100枚AIM-9X Block II型響尾蛇戰術（Sidewinder）空對空飛彈，以及價值6.554億美元的監視雷達合約。

自去年1月上任以來，拜登政府已5度對台軍售，總價值達11億7300萬美元；今天是第6次對台軍售，也是首次一口氣宣布3批軍售案。（編輯：張淑伶）1110906