分析：中共政治局常委不會增至9人

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（中央社記者張謙香港7日電）據分析，新一屆中共政治局常委不會由目前的7人增至9人；此外，習近平不會退休，甚至不會卸任三位一體中任何職位。

中共20大將於10月16召開，明報今天刊文指出，20大最大的看點是人事安排，這不限於黨內職務，還有中國國家領導人，比如正副國家主席、正副總理和國務委員、人大正副委員長、全國政協正副主席等。

文章表示，各種版本的中共政治局常委名單近期不脛而走，但有兩件事情確定不會發生：習近平不會退休，甚至不會卸任三位一體（黨總書記、國家主席、軍委主席）中任何一職，其核心地位空前鞏固。

此外，政治局常委不會增至9人；常委由7變9，等於重回18大前的格局，是分權的安排，習近平正是看到「九龍治水」的弊端，才將9常委改成7常委，應不會走回頭路。

至於會否進一步集權，恢復13大時的5常委制，雖然機率不高，但並非完全不可能。

文章表示，20大另一個看點是「七上八下」的年齡規則會否打破，這主要是指政治局常委一級，黨總書記並不受此限制。

總理人選也是看點之一；雖然總理人選要在明年的14屆全國人大上才揭曉，但20大產生的常委排名，已經能顯示總理人選。

按照政壇慣例，總理應是排名第二、第三位的常委，究竟是胡春華，還是汪洋、李強，都釋放不同的訊號。

三是會否有「65後」（1965年以後出生）的政治局委員；現在地方大員及中央各部委首腦中，「60後」已成主流，惟「65後」的正部級高官卻鳳毛麟角，而有分析認為，習近平的接班人選，至少要在「65後」官員中產生。

文章表示，目前只有人力和社會保障部長周祖翼、國務院發展研究中心主任陸昊、共青團中央第一書記賀軍科、陝西省長趙一德、遼寧省長李樂成、江蘇省長許昆林、福建省長趙龍7人符合條件。

但按常規，他們在今屆入局的機會都不高，若有人破例入局，則接班人選就隱然若現。（編輯：唐佩君）1110907