河南一學校宿舍80人擠 學生像住方艙校方挨批

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）河南濮陽一學校安排學生住在80人一間的「倉庫式」宿舍，曝光後引發輿論批評，當地教育部門介入處理，有人質疑疫情當前怎敢這樣群聚，另有網友批評這簡直是讓學生住方艙（醫院）。

陸媒「上觀新聞」今天報導，9月5日有家長反映，送小孩去河南濮陽經濟技術開發區的濮上實驗學校時發現，宿舍位在一個倉庫內，有80張床，房頂是用鐵皮搭建，因為剛剛建好，味道強烈、也很潮濕，80人一間宿舍，家長都接受不了。

還有家長反映，宿舍門上玻璃還沒有安裝完，床架子上的油漆還沒有乾、80個床位但廁所蹲坑只有17個，消防安全和健康無法保證，令人擔憂。

經家長反映後，濮陽經濟技術開發區管委會表示當地教育部門已介入處理。另今天公布解決新生入學住宿問題措施，包括盡快啟動建設宿舍、不同意過渡安置的學生可以到學校退費，自主擇學，另區教育局黨委對因學生住宿造成不良影響的相關責任人進行嚴肅問責。

此事在中國網路上引發熱議，且一片批評聲，有網友氣憤說學校沒把學生當人，是把宿舍當豬圈嗎?建議學校領導應入住。

另有網友質疑疫情當前，學校還敢這樣安排學生群聚，也有網友批評這簡直是讓學生住方艙（醫院）。

陸媒表示，據公開資料顯示，濮陽經濟技術開發區濮上實驗學校2020年9月在濮陽掛牌成立，學校成立2年，主要進行中小學9年一貫制義務教育。（編輯：唐佩君/張淑伶）1110907