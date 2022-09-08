英新首相特拉斯昔對中強硬 李克強低調賀電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）英國首相特拉斯（Liz Truss）6日就職，由於她過往對中國強硬，中國選擇低調祝賀，官媒發布國務院總理李克強已於「日前」致賀電，盼兩國關係行穩致遠。

特拉斯6日在蘇格蘭接受女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）任命，接替卸任的強生（Boris Johnson），正式成為新任首相。

在特拉斯就任後，世界各國的領導人陸續發布賀電，然而中國官方始終「靜悄悄」。

中國官媒新華社7日晚間報導，李克強已於「日前」向特拉斯發布賀電，恭祝就任英國首相。

李克強在賀電中表示，「中英關係健康穩定發展符合兩國人民根本利益。中方願同英方在相互尊重、平等互利基礎上，推動兩國關係沿著正確軌道行穩致遠。」

有分析認為，中方這次不如過往高調，選擇低調祝賀，可能與特拉斯過往對中國的強硬作風有關。

中國外交部於6日下午回應「中方是否計畫正式致賀」的相關問題時表示，維護和發展好雙邊關係是中英雙方的共同責任，符合兩國人民的共同利益。中方始終堅持在相互尊重、互利共贏的基礎上發展中英關係。「我們希望英方和中方相向而行，使兩國關係沿着正確的軌道前進。中方將依據外交慣例處理致賀事宜。」

綜合外電報導，特拉斯過去擔任英國外交大臣時，曾多次呼籲西方盟友協助台灣自我防衛。有分析認為，特拉斯過往的立場與作風是造成中方低調祝賀的原因。

去年10月，共軍升高對台威嚇之際，英國外交部批評，中共軍機在台海頻繁活動「無助區域和平穩定」。特拉斯接受「泰晤士報」專訪時也說，英國將尋求強化與「熱愛自由」民主政體的同盟關係，以挑戰「惡意行為者及極權國家」的影響力。

今年8月間，她也曾召見中國駐英大使鄭澤光，要求就美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後北京的一系列威嚇舉動提出解釋。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1110908