台美智庫合辦研討會 籲強化交流遏制中共冒進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉台北8日電）兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心在美東時間7日合辦研討會。陸委會今天指出，與會的台美學者均關切兩岸情勢發展，認為台美應強化實質交流合作以遏制中共冒進作為。

陸委會主委邱太三原訂本週訪問華府，計畫出席智庫活動及拜訪美方官員，後來以「國內重要事務」為由延後訪美。不過，由陸委會委託兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦的國際研討會7日如期舉行，邱太三以預錄影片方式發表演說。

陸委會8日發布新聞稿指出，這場研討會以「台灣、兩岸關係與演進中的世界」為主題，與會學者針對中共20大及對美中台關係影響，以及後疫時期印太新政經秩序的評估等子題進行討論。

陸委會指出，台美學者共同關切中共藉對台軍演等升高情勢，也提出美國對台支持具重要性，尤其須以實質行動反制中共作為，不只軍事上，在外交、經濟與金融等各層面嚇阻中共。

據發布，會中有學者指習近平在20大延任後，高度集權一身，不可能分享權力，高層人事變化不會改變其權力結構，且預期習對外將有所作為，未來也勢將加強對台灰色地帶侵擾。

與會學者並表示，台灣雖未參加美國推動印太經濟架構（IPEF），但台灣是美關鍵夥伴，台美也應洽談自貿協議並尋求國會支持。

據發布，這場研討會台灣與會學者包括遠景基金會執行長賴怡忠、政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範、台灣大學國家發展研究所副教授周嘉辰、國防安全研究院副研究員陳亮智等人。

美方學者包括CNAS副總裁卡森（Anna Saito Carson）、印太安全計畫研究員史托克斯（Jacob Stokes）、戰略與國際研究中心資深副總裁古德曼（Matthew Goodman）等。

陸委會表示，會議討論熱烈，有助台美學術交流及國際社會等各界瞭解當前台海與區域情勢發展變化，並傳達我政策立場、爭取國際支持。（編輯：楊昇儒）1110908