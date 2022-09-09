伊犁封城引發廣大民怨 官方公開道歉承諾整改

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（中央社台北9日電）新疆伊犁州因疫情封城近40天引發廣大民怨與社會關注後，伊犁官方今天公開道歉，坦承民眾反映就醫難的問題確實存在，承諾立刻進行整改，所有醫療機構正常診療，不得以疫情為由拒診。

據央視新聞，伊犁哈薩克自治州政府新聞辦公室9日召開疫情防控新聞發布會。伊犁副州長劉慶華表示，伊寧市群眾反映的就醫難問題確實存在，這反映出當地工作中還有不少短板和不足，幹部作風還存在不實不細的問題，伊犁州黨委、政府對由此給各族群眾生活帶來的影響和不便表示「深深的歉意」。

劉慶華承諾，針對群眾關心的就醫問題，當地將立刻進行整改，統籌各類醫療資源，暢通醫療服務管道，州直（單位）和伊寧市所有醫療機構正常診療，全力保障疫情防控期間群眾就醫需求：一是增加黃碼醫院滿足高風險區群眾就醫需求；二是做好低風險區急危重症病人救治；三是做好孕產婦的醫療救治；四是持續開展線上診療和家庭醫生問診服務。

他並稱，已要求任何醫療機構不得以疫情為由推諉拒診患者，廣大群眾可撥打服務專線進行舉報、投訴，一經查實嚴肅查處。

伊犁因爆發COVID-19本土疫情，8月初多處封控，全域靜默管理迄今已38天。當地官方僵化封控，防疫亂象頻發，人道危機頻傳，其中又以就醫問題最嚴重。

民眾上網控訴，伊寧市有31家醫院，但要臨盆的孕婦卻找不到醫院接生；老人腦溢血好不容易送到醫院，卻因為重症病房停診不能做手術；許多獨居行動不便的老人無人照料，傳出有老人因此輕生；還有母親投訴家中小孩相繼發高燒，無人能協助就醫。

伊犁民眾為此頻頻在社群發文求助，卻不斷遭刪除，許多網友控訴發文就遭到當地網信辦恫嚇。儘管如此，伊犁民眾持續在網路發聲近日終獲大陸網友熱烈轉傳，引發社會高度關注與批評聲浪。

伊犁疫情並不嚴重，昨天已實現確診患者清零，僅新增無症狀感染者11例。儘管官方今天公開道歉，但伊犁仍未解封。（編輯：楊昇儒）1110909