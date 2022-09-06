巴西獨立200年 工業化程度低、經濟難自主

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巴西脫離葡萄牙獨立200年，但在經濟和政治上受制於國際市場，仍缺乏自主權。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）9月7日是巴西脫離葡萄牙獨立200年紀念日。經過200年，巴西現今是領土完整和政治獨立的國家，但由於工業化程度低，經濟上以出口大宗商品為主，受世界市場波動影響，仍缺乏自主權。

媒體報導，前巴西財政部長、曾任聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長的赫庫裴洛（Rubens Ricupero）表示，問題在於巴西持續在全球貿易中將自己定位為農業和礦業原物料出口國和工業產品進口國，讓巴西在經濟和政治上受制於國際市場變幻莫測的風向。

赫庫裴洛說，巴西經濟和政治的周期很大程度上反映大宗商品的世界周期：當國外需求和價格很高時，巴西的經濟和政治通常一帆風順；一旦需求和價格低落，巴西也跟著經歷危機。

85歲的赫庫裴洛說，巴西農業和礦業原物料出口量大，但這種好景隨時可能消失，引發新的危機。工業化國家比較能應對這些波動，因為工業產品受世界市場波動的影響較小。

自1980年代以來，巴西逐步在去工業化。1985年工業產值占國內生產毛額（GDP）的48%，如今約占20%。

2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期，巴西深刻感受到製造業產能不足的後果，因為國內工業沒生產用後即丟的外科口罩，巴西人只能使用布口罩。醫院沒有足夠的呼吸器供患者使用，巴西幾個州政府訂購的整批中國製呼吸器被美國中途攔截，州長也無計可施。

COVID-19疫苗接種始於北半球國家，恰恰是全球最先進的製藥行業首先成功研發出疫苗的地區。

今年2月俄烏戰爭爆發後，拉響另一次警報：巴西農作物依賴國外生產的肥料，尤其是俄羅斯和白俄羅斯。隨著衝突加劇，巴西從這兩個供應國進口化肥遭遇困難，使巴西農業生產者陷入困境。

聖保羅聯邦大學國際關係教授、政治學家哈格（José Alexandre Altahyde Hage）表示，政府應該將工業化視為重要任務。新自由主義是在國外出現的學說，不符合巴西的現實。巴西政府不能任由市場為所欲為，踐踏社會利益，必須由國家主導發展。

巴西是獨立國家，但獨立程度如何，以及與他國的依附關係，是個值得思考的問題。哈格認為，巴西只有把工業化當作國家主權的戰略支柱，獨立程度才會提高。

聯邦公共政策專家暨經濟學家克利亞斯（Paulo Kliass）說，美國自稱是經濟自由主義的世界守護者，但必要時變得極端保護主義。巴西永遠無法向美國出售玉米或柳橙汁，因為美國保護本國的生產者。歐洲也採取嚴厲措施保護當地的農業，巴西由於沒有談判實力，無法進入這些市場而損失慘重。

再者，中國只進口巴西大豆，但不接受大豆油，有損巴西經濟利益，因為加工大豆比天然大豆具有更高附加價值，加工大豆投入的更多，為企業家創造更多利潤，為民眾帶來更多工作和收入，也為國家帶來更多稅收。

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克利亞斯評估，巴西的問題是多數企業菁英為了獲利，心甘情願將巴西市場拱手讓給已開發國家，以犧牲國家的集體利益為代價換取自身的利益。

克利亞斯說，日本、南韓和中國等亞洲國家都是在大力投資工業化和技術創新後才成為強國，巴西政府缺乏討論、制定與執行長期計畫的意願；政治人物在意的是眼前與選舉有關的蠅頭小利，這樣下去巴西只會越來越落後。（編輯：郭中翰）1110906