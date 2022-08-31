巴西研發COVID-19新疫苗可望進行人體實驗

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巴西使用嵌合蛋白SpiN研發的一種COVID-19新疫苗可能在今年內開始進行人體實驗。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電）巴西使用嵌合蛋白SpiN研發的一種COVID-19新疫苗可能在今年內開始進行人體實驗，研究成果於8月發表在國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）。

巴西科學家已獲得國家研究倫理委員會（Conep）授權開始臨床實驗，現正等待國家衛生監督局（Anvisa）批准。

米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）疫苗技術中心督導暨克魯茲基金會（Fiocruz）資深研究員加齊內利（Ricardo Tostes Gazzineli）指出，為開發疫苗配方，研究小組結合兩種不同的Sars-Cov-2病原體蛋白N和S，並侵入人體細胞，由此產生的嵌合分子被命名為SpiN，目的是誘導體內的細胞免疫反應，產生專門識別和殺死新冠病毒的防禦細胞（T淋巴細胞）。

由加齊內利指導進行臨床前實驗的博士生卡斯楚（Julia Castro）指出，目前使用的COVID-19疫苗主要是誘導產生針對S蛋白的中和抗體，從而防止病毒感染人體細胞，即體液免疫反應。但隨著S蛋白中出現許多突變，抗體失去識別抗原的能力，而N蛋白仍保留在新菌株中。

卡斯楚表示，嵌合蛋白SpiN的疫苗本身不會誘導中和抗體的產生，但如果用作加強劑量，可以刺激先前疫苗接種所產生的體液和細胞免疫反應，提供雙重保護。

研究小組對嵌合蛋白SpiN的疫苗進行純度和穩定性測試結果顯示，疫苗可以在室溫下儲存兩週，如果保持在攝氏4度，至少可以保存6個月。疫苗的安全性和毒性也在白老鼠實驗中進行測試。

研究小組已經完成獲得國家衛生監督局批准所需的所有測試，希望在9月中旬開始進行人體臨床試驗。第1和第2階段評估人體安全性和誘導免疫反應能力的測試，將在米納斯吉拉斯聯邦大學醫學院進行。

對照組志願者將接受阿斯特捷利康（AZ）疫苗，然後研究小組將比較中和抗體的產生，針對Sar-CoV-2的總抗體和T淋巴細胞的反應。加齊內利相信，新疫苗配方有望誘導更強的細胞反應。（編輯：韋樞）1110831