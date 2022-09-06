習近平月中訪哈薩克 會否與教宗見面受關注

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（中央社梵蒂岡6日綜合外電報導）哈薩克外交部5日宣布中國國家主席習近平將於14日抵達哈薩克首都努爾蘇丹（Nur-Sultan）國是訪問。由於教宗13到15日也在努爾蘇丹，外界關注兩人屆時是否會面。

宗教新聞網Aleteia指出，教宗方濟各（Pope Francis）將於13到15日赴努爾蘇丹參加一場由哈薩克政府籌辦的宗教峰會，時間與習近平訪問哈薩克有重疊。

哈薩克外交部發言人斯馬迪亞羅夫（Aibek Smadiyarov）表示，目前還不清楚習近平會否出席宗教峰會。Aleteia認為若習近平與會，有機會促成史上頭一遭中國領導人與教宗會面。

斯馬迪亞羅夫表示，官方行程上習近平這次到訪主要是洽簽兩國雙邊政治、商業、經濟、文化和人道主義等領域的相關合作協議，「（習近平）這次是應哈薩克總統托卡葉夫（Kassym-Jomart Tokayev）之邀來訪」。

習近平將出訪哈薩克受關注，這是2019年底中國爆發COVID-19疫情以來習近平首次出訪。結束哈薩克行程後他將轉往烏茲別克的撒馬罕（Samarkand），除撒馬罕是歷史上絲路的一大集散地，烏茲別克也是本屆上海合作組織峰會的主辦國，上合組織峰會訂9月15到16日登場。

上合組織成員包含中國、印度、巴基斯坦、俄羅斯，以及哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞各國。

中梵關係始終是外界關注焦點，最近幾年教宗多次向中方試探可行的訪中契機，甚至習近平2019年訪問義大利時，教廷高層也向義媒透露，日理萬機的教宗為安排「習方會」特別空出3天行程，但最後仍因中共顧慮黨內壓力破局。（譯者：陳亦偉）1110906