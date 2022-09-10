BA.5死亡率低於流感 中國券商報告被刪反引關注

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（中央社記者邱國強北京10日電）中國券商華泰證券7日發表研究報告，直指Omicron的BA.5變種病毒死亡率已低於流感，並以7個國家和地區的數字為佐證。這份報告事後雖被刪除，截圖卻仍廣為流傳，引起熱議。

這份由華泰證券首席宏觀經濟學家易峘撰寫、以「新冠：海外新變種死亡率或已低於流感」為題的報告更直指，在新變種病毒破壞力下降的背景下，亞洲各地區「正進一步放鬆疫情相關管控措施，並向『全面重啟』推進」。

報告提到，經蒐集澳洲、日本、韓國、新加坡、越南、印尼、香港等國家和地區的數據得知，在新變種病毒BA.5傳播下，亞太地區COVID-19感染率再度回升，但重症和病死率明顯下降。部份國家滾動病死率更低於0.1%，甚至低於流感病死率，病毒強度下降或為「確定趨勢」，而接種3劑疫苗對降低重症及死亡率產生一定作用。

報告指出，亞太地區數據顯示，BA.5變種病毒的重症和死亡率，大幅低於Omicron原始病毒及BA.2變種病毒。因此內文再度強調，病毒強度下降或為「確定趨勢」。

這份報告說，從每百萬人為單位的「表現重症率」來看，截至8月底，韓國為11人，日本12.5人，澳洲僅2.9人，遠低於Omicron原始病毒引發的上波疫情高峰；而以過去1個月累計新增重症率對比新增確診數計算，韓國及新加坡都已低於0.1%。

報告提到，若以確診數為分母，韓國、日本、香港、新加坡、越南的滾動死亡率或已低於流感。其中，新加坡為0.01%，越南0.04%，韓國0.06%，日本和香港也僅約0.14%；至於澳洲為0.3%，印尼為0.5%。但這7個國家和地區的COVID-19死亡率，均較今年初大幅回落。而依美國和新加坡的定義，流感的基準病死率介於0.1%至0.16%之間。

報告還說，由於不少輕症患者選擇不上報，在實際確診者可能因此更多、分母更大的情況下，上述國家和地區的COVID-19實際死亡率可能更低，代表威脅性明更輕。

這份研究報告推出後，一度被部分中國財經媒體及網路平台轉發，迅速引發關注，中國網友更一度廣為轉傳，並加上討論。然而報告及相關報導上線不久即被刪除，網友轉而直接到華泰證券官網查詢，卻發現公司的官網及微信公眾號也已將這份報告下架。

不過，仍有中國網友在看到報告全文後迅速截圖，以至於報告的第1頁仍能在中國網路上傳播，還有一些網友在找不到報告內容下，四處探詢哪裡可以找到報告的畫面截圖。

不少網友表示，這份報告反映的是實情，且一次對比了7個國家和地區，更何況不是歐美國家而是亞洲國家。在這樣的情況下，為什麼中國還要堅持動輒全民核酸，動輒全面封城的清零政策？

雖有少數中國網友質疑，券商並非醫療機構，這類報告的專業性如何能令人信服？但隨即有其他網友反駁，這份報告只是在對比統計數字，是大數據的呈現，並不是專業醫療建議。況且，券商及投資機構連世足賽及美國總統大選都能製作預測報告，專業度不輸球評及政論人士，為何不能進行相對簡單且明白的疫情致死率對比？（編輯：周慧盈）1110910