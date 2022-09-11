李易峰多次嫖娼被拘留 睡與稅成中國明星致命傷

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（中央社台北11日電）中國大陸男星李易峰昨天被央視封殺。今天官方證實，李易峰多次嫖娼，目前已被行政拘留。有大陸網友評論，明星垮台的原因「一個睡，一個稅」。

北京公安官方微博帳號「平安北京」晚間通報，在偵破一宗違法犯罪案件中，將演員李某某（男，35歲）查獲，該人對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。央視等媒體報導則直接指被捕者為男演員李易峰。

最高人民檢察院微博、央視中秋晚會名單在昨天突然將李易峰相關內容刪除，相關新聞迅速登上微博熱搜，引發關注。

北京日報app（應用程式）報導，蒙牛真果粒、京都念慈菴、舒酸定（大陸稱舒適達）、HONMA高爾夫等品牌發布聲明表示，即日起終止和李易峰合作關系。

微博認證擁有427萬名粉絲的部落客「矢外戈」發文稱，「明星塌房的兩個主要原因：一個睡，一個稅。綜上：該稅的稅，不該睡的別睡」。不少網友按讚認可。

也有網友說，短短3年時間，已經有好幾位明星消失在螢光幕前，包括：女星范冰冰、趙薇、鄭爽，男星吳亦凡、李易峰、張哲瀚，鋼琴家李雲迪等人。

現年35歲的李易峰，2007年參加選秀節目獲注目出道，2014年演出古裝劇「古劍奇譚」躍為一線男星。2018年3月，主演年代劇「隱秘而偉大」，獲得多項大獎，人氣邁向頂峰。（編輯：張淑伶）1110911