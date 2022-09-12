港媒指大陸公僕減薪不透明 非負責政府做法

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（中央社記者張謙香港12日電）香港明報今天發表社論指出，中國大陸多個省份的公務員以及屬於事業編制的教師、醫生等，今年開始大幅減薪，但當局從未說明原因及諮詢意見，並非負責任政府的做法。

據指出，今年初開始，大陸公務員減薪的消息傳得沸沸揚揚，受影響的是倚靠政府財政發給工資的事業單位，包括教師、醫護人員、社工等。

社論表示，大陸公務員的工資結構複雜無比，一般由基本工資、補貼、福利及獎金組成，由於地區經濟發達程度不一，一省之內，不同城市的工資水平也是千差萬別，而獎金部分也因為不同單位的收支情況不同而有很大差異。

獎金一般來說可以達到公務員工資的1/3，所以，停發或者少發獎金，會直接影響公務員的收入。

社論表示，如果有關方面只是減少公務員的獎金與福利補助，原因可能十分簡單，那是因為政府的財政收入減少。

今年上半年，廣東省21個城市中，16個城市的財政收入負增長，深圳由於疫情導致停工停產，稅收減少，財政收入下降7.6%。

政府庫房阮囊羞澀，為保民生的福利開支不能減少，向公務員工資「開刀」，也是順理成章的事情。

社論表示，抗疫需要付出代價，作為公務員以及吃皇糧的教師醫生，有責任與社會共度時艱，也是合情合理。

然而，如果是因為這個原因而要求公務員減薪，也需要給出一個解釋與時間表，究竟減薪將會維持多長時間，以及是否會在抗疫結束後恢復原來水平，甚至追回損失。

而現在一切都在「黑箱作業」，最近深圳又傳出第二輪減薪，政府也沒有出面澄清。

社論表示，坊間還有另一個說法，就是指這次公務員減薪是為了配合國家共同富裕的政策，而傳出減薪的都在沿海富裕省份，似乎有所吻合。

社論表示，共同富裕這個目標是中國的共識，是國家戰略，大家「毫無異議」，但採取什麼手段達到，則是可以討論，而扣減富裕省市公務員工資作為共同富裕的手段，則受到質疑，起碼沒有說明被扣減的工資是否全數轉移到欠發達地區的公務員口袋。

此外，減薪可能會加重大批公務員的購房貸款壓力，由此引起士氣低落而影響行政效率，必須嚴加監督。

更加值得擔心的是，一些政府部門會因為獎金被削減而巧立名目「斂財」。

社論強調，政策目標不明確，政策的合理性和認受性必然下降。

最令人質疑的是，如此重大的政策改變，事先沒有醞釀和諮詢意見，執行過程缺乏透明度，出現非議還欠缺解釋與澄清，這樣的決策與執行過程，並非一個負責任政府應有的態度與做法。（編輯：唐佩君）1110912