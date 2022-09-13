李易峰嫖娼 陸媒稱談戀愛不婚也違公序良俗

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（中央社台北13日電）中國藝人李易峰因嫖娼被警方拘留，陸媒紛紛發表評論，其中中國婦女報表示，演藝圈並非法外之地，公眾人物不能僭越法律，另更稱「光談戀愛不結婚」，也是不負責任的行為，違反公序良俗。

北京公安官方微博帳號「平安北京」11日晚間通報，查獲演員李某某（男，35歲）對多次嫖娼的違法事實供認不諱，其已被依法予以行政拘留。央視等媒體報導則直接指出，被捕者為男演員李易峰。

李易峰因此事件被捕，另也丟了代言被撤獎，陸媒更紛紛發表評論。

由中華全國婦女聯合會主辦的「中國婦女報」12日刊發評論，表示近年明星犯法的事件屢屢發生，萬人追捧的頂流偶像跌落神壇，亂象令人側目。

這篇評論指出，演藝圈不是法外之地，任何公眾人物都不能試圖僭越法律；社會輿論不是沒有記憶，不管身處哪個圈子，光環有多閃，名氣有多大，一旦行為涉嫌違法，法律不會放縱，公眾不會輕饒。

評論認為，有個別網友認為明星去嫖娼，是滿足個人生理需求又不用負責任的「明智」之舉，這種錯誤的價值觀令人大跌眼鏡。李易峰事件就是一個警示，放縱自己的慾望，不潔身自好，難免自食其果。

文章更稱，不管是所謂的「光談戀愛不結婚」，還是以戀愛為名、行其他不軌之事等都是不負責任的行為，違反公序良俗，甚至違法。三觀不正，災殃遲早會來臨。

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人民網12日也發表評論，指李易峰不是初犯，而是慣犯，其違法犯罪和不知悔改已經是事實，籲李易峰的粉絲們「該醒醒了！該放手就要放手！」不要活在幻象中，更不能被不法分子坑騙了還為不法分子辯護。

極目新聞則表示，李易峰是一個有著6000多萬粉絲的大V（有大群粉絲的公眾人物 ），批評他企圖以謊言來掩蓋錯誤，混淆公眾視聽，利用公眾對他的高關注度來遮醜，在闢謠中稱法律和正義，卻在私下違法亂紀。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110913