中國：習近平訪中亞 中共20大前最重要元首外交

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（中央社記者邱國強北京13日電）針對中國國家主席習近平將訪問哈薩克、烏茲別克及參加上合組織峰會，中國外交部發言人毛寧今天形容，這次訪問是中方在中共20大前夕開展的一次「最重要的元首外交活動」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。

毛寧說，這次訪問是中方在中國共產黨20大前夕開展的一次「最重要的元首外交活動」，充分體現了中方對上海合作組織和中哈、中烏關係的高度重視。

她提到，在國際形勢深刻變化、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕反覆的背景下，上海合作組織在維護地區安全穩定和促進各國發展繁榮方面的作用進一步凸顯。

毛寧又說，在即將舉行的上合組織峰會上，習近平將與其他與會國家領導人一同，重點圍繞上合組織架構內全方位合作、重大國際和地區問題等深入交換意見，「凝聚合作新共識，譜寫合作新篇章」。

她表示，中方相信上合組織將繼續弘揚「上海精神」，不忘初心，砥礪前行，在第3個10年發展新征程上取得更大成就，為促進世界和地區的和平發展事業作出更大貢獻。

毛寧指出，哈薩克、烏茲別克都是中國的友好近鄰和全面戰略伙伴，也是「一帶一路」重要的沿線國家。中哈、中烏建交30年來，始終秉持相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏的原則，不斷推動彼此關係取得新成就，邁上新台階。

她說，習近平對哈、烏兩國進行國事訪問，標示著中哈、中烏關係進入新的發展階段。在訪問期間，習近平將分別與兩國總統舉行會談，就雙邊關係各領域合作和共同關心的國際地區問題深入交換意見。相信這次訪問將為中哈、中烏關係發展「構畫新藍圖、指明新目標、注入新動力」。（編輯：李雅雯）1110913