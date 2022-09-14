購物救中國經濟 北大學者建議發6.1兆消費券

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（中央社台北14日電）受到疫情影響，中國消費動能疲軟，連帶影響經濟，各項宏觀經濟數據都不好看。北京大學經濟學者姚洋建議發行人民幣1.4兆元（約新台幣6.1兆元）規模的消費券，提振消費、帶動經濟成長。

根據界面新聞報導，中國經濟學者、北京大學國家發展研究院院長姚洋，在北大國發院公開課分析中國下半年經濟情勢時作上述表示。

姚洋認為，從長期來看，中國在科技創新方面的投入持續增加，世界和中國的聯繫依舊緊密，中國經濟仍具有很強的韌性和潛力。然而當前經濟面臨的消費需求不足、房地產市場疲弱問題，政策端要繼續支持。

姚洋稱，生產端仍是比較富裕，目前中國經濟的瓶頸主要在消費，靠投資拉動經濟難度比較大，地方政府的動力也不是很足，所以要把注意力集中在提振消費。

提振消費的具體措施，姚洋說：「政府要拿真金白銀來，可以考慮發行1.4兆消費特別國債，由各省市來認購。」

他強調，消費的好處是可以直接進入GDP，「發放1.4兆消費券，都用掉就是製造1.4兆的GDP，還有連帶效應，比如說乘數效應，如果是兩倍的話就是2.8兆，這也就意味著GDP會增長2%左右，而且不太可能有通膨，因為生產端富裕產能太多，漲價漲不上去」。

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姚洋也提到房地產市場疲弱與爛尾樓問題，強調「房地產行業不光是建築業，後面產業鏈條上還有裝修業、家電業、家居業，房地產業增速下滑後，消費增速上升難度也很大」。

他提到，目前政府已經採取了一些措施，例如中央和地方都設立了房地產紓困基金，「應該拿這筆錢購買上市房企的股票，這意味政府給房地產行業投一張贊成票。如果政府對中國經濟未來有信心，銀行看到了就敢提供開發商貸款，民眾的信心自然也就恢復了」。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110914