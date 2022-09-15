習近平：新時代中國特色社會主義必須一以貫之

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（中央社台北15日電）中共20大召開前一個月，中共總書記習近平撰文強調，新時代中國特色社會主義是中共領導人民進行偉大社會革命的成果，也是進行偉大社會革命的繼續，「必須一以貫之進行下去」。

新華社今天報導，16日出版的第18期「求是」雜誌將發表習近平的重要文章「堅持和發展中國特色社會主義要一以貫之」。

文章強調，新時代中國特色社會主義是黨領導人民進行偉大社會革命的成果，也是黨領導人民進行偉大社會革命的繼續，必須一以貫之進行下去。

文章指出，中國特色社會主義不是從天上掉下來的，而是黨和人民歷經千辛萬苦、付出各種代價取得的寶貴成果。得到這個成果極不容易。

文章稱，改革開放至今，中共一直在實踐和探索，在堅持中國共產黨領導和中國社會主義制度的前提下，在社會主義道路、理論、制度、文化上進行了一系列革命性變革，開闢了中國特色社會主義道路，使中國發展大踏步趕上時代。

習近平稱，中國特色社會主義在中國取得巨大成功表明，「社會主義沒有滅亡，也不會滅亡，而且煥發出蓬勃生機活力」。科學社會主義在中國的成功，對馬克思主義、科學社會主義的意義，對世界社會主義的意義，是十分重大的。

文章並稱，「旗幟決定方向，道路決定命運」。中共19大作出「中國特色社會主義進入新時代」這個重大政治論斷，必須認識到，這個新時代是中國特色社會主義新時代，而不是別的什麼新時代。「黨要在新的歷史方位上實現新時代黨的歷史使命，最根本的就是要高舉中國特色社會主義偉大旗幟」。

文章還稱，中國特色社會主義正成為21世紀科學社會主義發展的旗幟，成為振興世界社會主義的中流砥柱，中共有責任、有信心、有能力為科學社會主義新發展作出更大歷史貢獻。

文章指出，中共歷經革命、建設、改革，已經從領導人民為奪取全國政權而奮鬥的黨，成為領導人民掌握全國政權並長期執政的黨；已經從受到外部封鎖和實行計劃經濟條件下領導國家建設的黨，成為對外開放和發展社會主義市場經濟條件下領導國家建設的黨。「要保持過去革命戰爭時期的那麼一股勁、那麼一股革命熱情、那麼一種拼命精神，把革命工作做到底」。

文章最後強調，昨天的成功並不代表著今後能夠永遠成功，過去的輝煌並不意味著未來可以永遠輝煌。「時代是出卷人，我們是答卷人，人民是閱卷人」。要實現黨和國家興旺發達、長治久安，全黨同志必須保持革命精神、革命鬥志，勇於把黨領導人民進行的偉大社會革命繼續推進下去，絕不能因為勝利而驕傲，絕不能因為成就而懈怠，絕不能因為困難而退縮，「努力使中國特色社會主義展現更加強大、更有說服力的真理力量」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1110915