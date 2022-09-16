習近平邀俄羅斯蒙古 加入人民幣跨境支付系統

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（中央社記者邱國強北京16日電）中國國家主席習近平15日與俄羅斯總統蒲亭、蒙古國總統呼日勒蘇赫會晤時提議，擴大相互貿易本幣結算規模，歡迎俄蒙金融機構加入人民幣跨境支付系統「築牢地區金融安全屏障」。

習近平與蒲亭（Vladimir Putin）、呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）均出席上海合作組織撒馬罕（Samarkand）峰會，期間並出席中俄蒙三國元首第6次會晤。習近平在會中作上述提議。

根據中國外交部官網公布內容，習近平在會中針對推進中俄蒙三國合作提出四點建議。一是牢牢把握三方合作的正確方向，深化政治互信，加大相互支持，「尊重彼此核心利益，照顧彼此重大關切」，在國際和地區事務中加強協調和配合。

二是提升在上海合作組織架構內合作，共同打造應對風險挑戰的合作平台、釋放發展潛力的增長平台；三是落實好「中蒙俄經濟走廊建設」已達成的共識，推動毗鄰地區不斷深化經貿、人文、旅遊等領域合作，繼續為三國工商界搭建高品質交流平台。

四是培育三方合作更多成果。支持擴大三國相互間貿易本幣結算規模，中國歡迎俄羅斯和蒙古國更多金融機構加入人民幣跨境支付系統，「築牢地區金融安全屏障」。

根據公布內容，蒲亭說，三國作為近鄰應該相互理解、相互支持，全面鞏固推進三方合作。應鼓勵支持三國企業家加強交流合作，推動交通、物流、跨境運輸、能源、高新技術、旅遊、人文等領域合作取得更多實質進展。

呼日勒蘇赫表示，發展與中、俄兩國睦鄰友好合作是蒙古國外交首要方向。當前複雜國際形勢下，加強蒙中俄三方合作尤為重要。蒙方願與中、俄加強溝通，促進雙邊和三方在貿易、投資、環境、能源、鐵路、旅遊等領域合作都取得積極進展。

在會中，三方並確認「建設中蒙俄經濟走廊規劃綱要」延期5年，正式啟動「中蒙俄經濟走廊中線鐵路」升級改造和發展可行性研究，商定積極推進中俄天然氣管道過境蒙古國鋪設項目。（編輯：陳沛冰）1110916