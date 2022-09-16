疫情下是否恢復生活常態 港府陷入大混戰

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（中央社台北16日電）香港疫情死亡率與恢復海外通關問題，引發連日政府官員與專家隔空交戰。醫衛局長盧寵茂昨撰文堅持疫情死亡率大幅高於流感，醫管局前行政總裁梁栢賢今天發文則指有人「拖著復常後腿」。

這場隔空交戰由13日開始，特首李家超會見記者談及疫情時表示，現時疫情仍然嚴峻，指過去一般季節性流行性感冒高峰期，一年可能約有300多例死亡，但第5波疫情有9000多例死亡，兩者相差30倍；流感死亡率是0.1%，但Omicron病毒變異株死亡率是0.6%，兩者相差6倍。

同日香港醫院管理局前行政總裁梁栢賢在其臉書發文反駁，指據衛生防護中心最新數據，確診病例約156萬，超過9500人死亡，若由2021年12月31日起計算，第5波疫情主要由Omicron BA.2.2病毒株引起，截至9月4日粗病死率為0.6%，是流感6倍。

但他強調，衛生防護中心統計數據並未將現時新一波疫情與今年2至3月疫情分開，5月起新一波疫情由BA.4或5等變異株引起，粗病死率已經下降至0.098%，與流感死亡率相若。

他並說，分析數據要精準，死亡率會因病毒變異，疫情發展到現在不應該一刀切計算。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良15日也在其臉書分析，指今年5至9月疫情粗死亡率為0.11%，較今年1至4月第5波疫情粗死亡率0.76%，以及2020年至2021年第1至4波疫情的1.68%大幅下降，亦與流感的0.1%粗死亡率相若。

醫務衛生局局長盧寵茂15日則在網誌撰文反駁，重申疫情死亡率約0.6%，「這是鐵一般的事實、改不了的數字」，疫情前即2015年至2019年香港流感每年只造成211至812人死亡（平均450人）。

他表示，如果只利用5月至今的死亡率數據，企圖說明疫情發展到現在已與季節性流感相若，「這猶如裝成瞎子摸大象，是以偏概全，令市民對疫情麻痺，不利精準抗疫。」

梁栢賢今天再在臉書發文表示「國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知。」

他又說，「有朋友說笑：『這些人…是否金融間諜，想拖垮香港經濟，有利其他國家發展？』我說：『你看得韓劇太多啦，邊有咁多陰謀！（沒有那麼多陰謀）』」

梁栢賢擔任醫管局行政總裁前，曾任香港衛生署副署長，參與處理2003年香港SARS爆發。COVID-19疫情爆發後他常在臉書發文表達意見。

梁栢賢最近的貼文多次指香港應該復常，8月26日他撰文指，曾與政府專家顧問袁國勇通電話就疫情交換意見，兩人認為「疫情現在呈指數級增長，進一步收緊社交距離措施是沒有意義」。

9月10日梁栢賢撰文表示，對未來數週入境檢疫改為「0＋7」感樂觀，雖然社會上仍有「不少保守強硬派雜音」，但相信特首會堅持復常步伐。

此前外媒曾報導，香港政府內部對11月取消入境酒店隔離意見分歧，李家超傾向取消，而盧寵茂則反對。盧寵茂其後撰文不點名反駁，指文章令他聯想到清朝宮鬥劇「延禧攻略」，令讀者誤以為港府內部分裂。

香港近期就何時取消海外入境檢疫的討論越來越熾熱，除了因為嚴格的入境檢疫政策導致百業蕭條外，11月香港將舉行國際金融峰會及國際七人欖球賽，被視為香港重新與世界接軌的盛事，若屆時香港仍實施海外入境酒店隔離，難免影響活動。

香港同時面對已重新開放的新加坡的競爭，兩地會於10月底至11月相若時間分別舉行金融科技活動，新加坡被視為向香港搶生意，也令香港有迫切性考慮是否取消海外入境檢疫限制。

九龍倉集團大股東吳光正日前罕有公開發文，表示紐約、倫敦及新加坡等已陸續開放，入境無須隔離，為何香港不能看齊。

中國全國政協常委、前政務司司長唐英年日前也要求港府與中國商討盡快通關，指若香港只靠「內循環」會「內出血」。

親中報章「大公報」13日也發文，提到疫情下香港流失大型展覽，若港府不盡早公布免檢疫免隔離路線圖，勢必影響香港經濟發展。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110916