習近平返國 上合峰會期間並未會晤印度總理莫迪

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（中央社記者邱國強北京17日電）中國國務委員兼外長王毅16日說，中國國家主席習近平在出席上海合作組織峰會期間曾與俄羅斯、伊朗等10國領導人雙邊會見。經對照，這10人並未包括外界先前預期的印度總理莫迪。

新華社報導，習近平一行人已於今天凌晨0時過後返回中國，王毅則在昨晚習近平中亞行程結束後，作上述表示。

王毅表示，習近平在出席上海合作組織峰會期間，曾先後與俄羅斯、吉爾吉斯、土庫曼、塔吉克、伊朗、白俄羅斯、巴基斯坦、蒙古國、土耳其、亞塞拜然等10國領導人雙邊會見。

習近平這次出席上海合作組織峰會及訪問哈薩克、烏茲別克，是他在COVID-19疫情爆發2年8個月後首次出訪。其中，他與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的會晤最受全球關注。

而原本外界預期，習近平也應與莫迪（Narendra Modi）會面，商討諸如中印邊界糾紛等議題。但從王毅的介紹中，並未提到習近平曾與莫迪舉行雙邊會見。

王毅並表示，藉由這次峰會，上海合作組織接收伊朗為成員國，支持啟動白俄羅斯加入程序，批准埃及、沙烏地阿拉伯、卡達，同意巴林、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國、科威特、緬甸為新的對話夥伴，迎來「新一輪最大規模擴員」，鞏固擴大作為「世界上人口最多、幅員最為遼闊的地區合作組織」的地位和影響，成為涵蓋26個國家的新型國際組織。

他在提到習近平與蒲亭會晤時說，兩人積極評價今年以來兩國保持的「卓有成效的戰略溝通」，表示將繼續「在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持」，加強「在多邊框架內的協調配合」，推動各方「增進團結互信」，維護廣大開發中國家和新興市場國家共同利益。

王毅並聲稱，針對「個別國家」近期以來圖謀「損害中國主權、干涉中國內政」的行徑，上述國家領導人在會見時都主動重申，將繼續堅定恪守「一個中國」原則，堅定支持中方在涉台、涉疆、涉港等核心利益問題上的立場。這再次表明「公道自在人心。中國得道多助」。（編輯：周慧盈）1110917