赴香港仍須隔離 特首：盡快公布調整檢疫安排

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（中央社記者張謙香港20日電）儘管香港各界急切期盼當局放寬防疫限制，但行政長官李家超今早仍沒有公布具體放寬安排，僅表示當局希望讓港人有更大活動空間，並讓海外人士來港更方便，令香港與世界聯繫。

李家超早上會晤媒體時說，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有回落跡象，各部門正積極研究調整抵港人士的檢疫安排，會盡快作出決定及對外公布。

他說，疫情爆發近3年，明白市民希望恢復正常生活，而政府也希望香港與世界聯繫和接軌，有序地開放，過程中可能有不同措施，但會有序進行。

疫情爆發近3年來，相對於其他地區，比如新加坡，香港仍然嚴格防疫，入境人士要接受酒店隔離檢疫3天，另加4天醫學監察，這導致海外人士拒絕來港，不少居港投資者或海外高層也因此紛紛離港。

最近，原先預定年底在港舉行的一項國際馬拉松比賽及一項國際龍舟賽也因為香港過度防疫，決定放棄在港舉辦。

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昨天也有消息傳出，有國際郵輪之前因為疫情問題轉到新加坡，月前希望重新來港經營公海遊，卻遲遲未獲香港當局批覆，可能會因此暫時放棄來港營運。

在今早的記者會上，有記者質疑當局的防疫政策令香港失去了國際競爭力，並詢問李家超，在這次防疫中，「新加坡大獲全勝（保持國際投資地位）」，他如何可以令香港「由亂及治、由治及興」，李家超似乎略為被難倒，隨後回答說，香港仍有自身的優勢。（編輯：吳柏緯）1110920