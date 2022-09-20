中國抽砂造陸建機場 金門與大陸實體距離更近

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（中央社記者呂佳蓉台北20日電）中國大陸在金廈海域抽砂造陸，金門縣議員董森堡指出，大陸為建立翔安國際機場，其抽砂造陸致使大嶝島增加了近一倍的面積，讓金門與大陸實體距離越來越近。

董森堡近日在黑潮海洋文教基金會舉行的線上講座「金門海．兩岸事」做上述表示。

中國大陸為建造機場，近年在金廈海域抽砂造陸。董森堡在線上講座上分享了藉由空拍機拍攝大陸的抽砂船在海域的圖片，他說兩岸有一個中線默契，大陸的抽砂船在中線邊緣徘徊，台灣要取締執法相對困難。

他說，本來廈門大嶝島本島距離金門馬山觀測站約6.8公里，經過抽砂造陸，金門島跟大陸越來越近，現在距離剩4.21公里，抽砂狀況還在持續。

金門的東北角到西北角是重要的石蚵養殖區，董森堡指出，抽砂造陸造成金門沿海留下的是細碎、粉末化的泥塵，造成下海採蚵的蚵路泥灘化、石蚵養殖品質下降，環境遭到破壞。而金門島嶼面積只有153平方公里，環境耐受度與中國大陸不可同日而語。

董森堡在會後向中央社說，兩岸應該要有協商機制去面對問題，抽砂造成金門沿海泥化，以及未來翔安機場落成後所帶來的噪音、航安問題，都需要民間單位或是政府單位開啟平台討論。

據報導，正在興建的廈門翔安國際機場預計2025年完工，投入使用後可以緩解廈門交通繁忙的現況。（編輯：周慧盈）1110920