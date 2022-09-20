廈門公安通告嚴管無人機飛行 騷擾金門或告平息

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（中央社記者邱國強北京20日電）廈門市公安、民航、氣象單位今天聯合公告，未經相關部門審批擅自飛行的民用無人機，將對使用者予以警告，情節嚴重者將處人民幣1000元罰款，似乎意味無人機將無法任意騷擾金門。

北京日報報導，這項名為「關於進一步加強無人機等民用無人駕駛航空器安全管理的通告」的文件，今天由廈門市公安局、中國民用航空廈門安全監督管理局、廈門市氣象局等3個單位聯合公告，作出上述規定，並由廈門市公安局在官網公布。

這項通告除重申中國對民用無人機的「銷購實名登記」等現行作法外，並規定，民用無人機起飛應嚴格執行中國相關法令要求，起前向飛行管制部門申報飛行空域和計劃。審批同意後，在人員密集場所及大型活動現場使用者，還需在起飛前24小時報告起飛位置和飛行範圍。

通告並要求，民用無人機使用者要嚴格按照申報線路和範圍飛行，嚴禁在關係國計民生、國家安全和公共安全的重要單位、設施、場所的上空和高崎國際機場劃定的禁飛區域飛行。

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通告最後規定，未經飛行管制部門審批擅自飛行民用無人機者，由相關部門依法處理。若起飛前24小時未報告起飛位置和飛行範圍者，由公安機關依據廈門市民用無人機管理辦法相關規定予以警告。情節嚴重的，將分別對個人或單位處以人民幣1000元（新台幣約4400元）或5000元罰款。

這項通告提到，違規飛行擾亂公共秩序、非法破解無人機安全控制訊息系統等構成違反治安管理行為的，由公安機關依中國「治安管理處罰法」規定予以處罰；涉及犯罪者依法追究刑事責任。（編輯：周慧盈）1110920