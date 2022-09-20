北京電影教學圈傳多人遭性騷擾 警方已介入

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（中央社台北20日電）中國社群網站上近日出現指控北京電影學院導演系學生趙韋弦、藝術科系考試機構校長杜英哲性騷擾的文章，甚至出現「21個藝考圈房思琪的血淚控訴」。告發者表示，今晚警方已經介入調查。

羊城晚報報導，近日，有網友在社群媒體上發文舉報北電的趙韋弦誘騙30多位中學生拍攝大尺度影片，並疑似竊取個人私密照片。

北京電影學院的學生工作官方微信公眾號「青春北影」16日發布公告，稱已展開調查。

隨後，在微博擁有146.8萬名粉絲的網紅、也是北京電影學院學生的「施子怡zhucebuliao」昨天發文，她先是說自己曾被同校的趙韋弦騷擾，接著再爆料有「更嚴重一萬倍惡行」的杜英哲。

她指控，杜英哲是編導類藝考機構「影路站台」的校長，15年來誘姦多名未成年女學生。「他的所作所為，可能是國內教育界性質最嚴重、持續時間最長、被害人數最多、被害人平均年齡最小的一場性剝削。」

她收集整理21名受害者控訴杜英哲的文章，在今天發布「21個藝考圈房思琪的血淚控訴」。

不過，昨天晚間，施子怡的微博上也轉發了一則據稱是杜英哲的回應，內容對相關指控否認。

施子怡晚間發文說，警察已經找到她，她正在公安局做筆錄。（編輯：張淑伶）1110920