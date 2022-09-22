中國財政收入疲乏 預算管理新規擬上路控收支

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（中央社記者李雅雯北京22日電）中國財政部公布「預算指標核算管理辦法（試行）」通知，明年7月1日起全國統一實施。分析指出，這是為了加強財政支出總額控制，與經濟趨緩壓力大、財政收支失衡等有關。

中國財政部21日公布「預算指標核算管理辦法（試行）」，新規約4.5萬字，確立預算指標核算科目、要素等，主旨為強化預算管理。

第一財經22日報導，上海財經大學教授鄧淑蓮分析，這份文件顯然是為了加強財政支出總額控制，與目前經濟下行壓力大、財政收支矛盾加大有關，控制財政支出為必要的做法。

鄧淑蓮說，受到國際地緣衝突、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、減稅降費政策等影響，財政收入成長乏力，單靠開源難以解決收支巨大缺口，在這種情況下，控制財政支出成為必然選擇，控制支出總額、強化預算約束，這是現階段最為嚴厲的預算控制。

根據新規內容，預算指標核算基本原則之一是加強政府收支預算約束，實施財政收支總額控制，依循「先有預算、再有指標、後有支出」原則，嚴禁沒有預算就先支出或超出預算支出等情形；預算變動必須按照業務規範核算，確保預算嚴肅性。

鄧淑蓮表示，這意味著沒有預算，就沒有支出指標，也就不能執行支出，這項規定禁止缺乏預算項目的支出，且還禁止超出預算的支出，加強對預算總額的控制力度，達到約束功能。

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她認為，公共預算是對政府財政行為的控制工具，政府不能從經濟中取走太多，擠壓私人經濟資源；又不能取得太少，發生不足以提供必要公共產品和服務的情形。政府在實務上往往容易取得過多，因此限制財政收支規模是預算控制的重要任務。

這項新規自2023年1月1日起於浙江省、雲南省、河北省、河南省、陝西省、海南省、湖北省、黑龍江省等地全面推廣實施；自7月1日起全國統一實施。（編輯：吳柏緯）1110922