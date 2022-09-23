港媒：共軍軍委新班子成型 軍委副主席換人

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（中央社記者張謙香港23日電）中共二十大即將召開，據香港媒體分析，中共中央軍事委員會領導層將作調整，習近平仍然是統帥（軍委主席），兩名軍委副主席許其亮和張又俠已經72歲，勢必退休。

星島日報今天刊文指出，在現任4名軍委委員中，國防部部長魏鳳和68歲，中央軍委聯合參謀部參謀長李作成69歲，按照年齡劃線，都將卸任，只有軍委政治工作部主任苗華、軍紀委書記張升民可以留任。

按照慣例，共軍軍委副主席需要有一名軍事將領，苗華和張升民都是政工將領，兩人之中，苗華升任軍委副主席的可能性較大。

據指出，苗華生於福州一個軍人家庭，長期在駐閩的第31集團軍服役，與在福建工作17年的習近平淵源深厚。

苗華曾擔任蘭州軍區政委、海軍政委。

文章並指出，國防和軍隊改革研討會前天在北京召開，會上傳達了習近平的指示，軍委領導層都有出席。

根據央視新聞聯播的畫面，一些上將以新職亮相，包括：

一、61歲的李橋銘上將卸任北部戰區司令員之後動態不明，但畫面顯示為（佩戴）陸軍胸標，印證了他接替劉振立擔任陸軍司令員的傳聞。

二、相關畫面顯示，劉振立上將為軍委機關部門胸標，相信有望進入新一屆軍委。

58歲的劉振立是中央委員，曾經參加中越邊境戰爭，具備實戰經驗，盛傳將接替李作成擔任軍委聯合參謀部參謀長。

三、今年一月卸任東部戰區司令員的何衛東上將，臂章上四下八：上為「中央軍委」，下為「聯合作戰指揮中心」。

65歲的何衛東超齡服役，顯示仍有大用，不排除是軍委副主席的有力人選。

何衛東在福建南平長大，曾任駐閩31集團軍參謀長、副軍長、南京軍區副參謀長、江蘇省軍區司令員、上海警備區司令員、西部戰區副司令員兼陸軍司令員等職，是典型的軍事幹部。

四、國防大學前校長許學強盛傳已經接替李尚福出任中央軍委裝備發展部部長，許學強已是軍委機關臂章，看來傳言不虛。

李尚福上將也有露臉，相信將更上層樓。

文章總結指出，如此推測，共軍新一屆軍委領導班子幾已成型，軍委副主席是苗華、何衛東；軍委委員是李尚福（國防部長）、劉振立（聯合參謀部參謀長）、張升民（政工部主任）等。

文章強調，上述高級將領擔任的職務或有出入，但應該就是新軍委核心成員。（編輯：呂佳蓉）1110923